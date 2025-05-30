Маск продовжить працювати неофіційним радником адміністрації Трампа - ЗМІ

На тлі рішення американського мільярдера Ілона Маска піти з посади керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) високопосадовець адміністрації президента США Дональда Трампа повідомив, що він продовжить працювати неофіційним радником президента і потенційно може відвідувати зустрічі Білого дому в майбутньому. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC News.

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Хоча представники Білого дому наполягають, що Маск і Трамп розійшлися у добрих відносинах, примітно, що президент жодним словом не прокоментував звільнення Маска, особливо після його відвертих коментарів про порядок денний та політику президента.

Високопосадовці Білого дому були розчаровані коментарями Маска щодо того, що Трамп називає своїм "великим, прекрасним законопроєктом", який прозвучав за день до того, як Маск оголосив, що офіційно залишає адміністрацію, повідомляють джерела ABC News, знайомі із ситуацією.

Тим часом в адміністрації президента США анонсували, що Трамп і Маск сьогодні проведуть пресконференцію в Овальному кабінеті.

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Нагадаємо

Раніше американський мільярдер, очільник Tesla та SpaceX Ілон Маск повідомив, що йде з посади, яку він обіймав в адміністрації президента США Дональда Трампа.