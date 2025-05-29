Маск залишає посаду в адміністрації Трампа

Мільярдер, очільник Tesla та SpaceX Ілон Маск повідомив, що йде з посади, яку він обіймав в адміністрації президента США Дональда Трампа, пише УНН.

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"На тлі того, як мій запланований термін перебування на посаді спеціального державного службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити непродуктивні витрати", - написав Маск у X.

При цьому Маск заявив, що "місія Департаменту ефективності уряду США (DOGE) з часом тільки зміцнюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду".

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Раніше повідомлялося, що Маск може обіймати посаду спеціального державного службовця трохи більше 130 днів у році, цей термін спливає 30 травня.

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