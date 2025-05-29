Маск покидает должность в администрации Трампа

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что уходит с должности, которую он занимал в администрации президента США Дональда Трампа, пишет УНН.

Детали

"На фоне того, как мой запланированный срок пребывания в должности специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить непродуктивные расходы", - написал Маск в X.

При этом Маск заявил, что "миссия Департамента эффективности правительства США (DOGE) со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства".

Дополнение

Ранее сообщалось, что Маск может занимать должность специального государственного служащего чуть более 130 дней в году, этот срок истекает 30 мая.

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