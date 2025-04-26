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Цена "эффективности": DOGE Илона Маска "сэкономил" 160 млрд долларов, а потерял 135 млрд

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Департамент DOGE заявил об экономии 160 млрд долларов для правительства США. Анализ показал, что действия департамента стоили налогоплательщикам 135 миллиардов долларов из-за сокращения штата и прочего.

Цена "эффективности": DOGE Илона Маска "сэкономил" 160 млрд долларов, а потерял 135 млрд

Департамент эффективности Илона Маска DOGE заявил, что сэкономил 160 млрд долларов правительству США. Впрочем, согласно одному из анализов, эти сбережения стоили налогоплательщикам 135 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Издание отмечает, что по словам DOGE, департамент сэкономил 160 миллиардов долларов благодаря попытке искоренить расточительство или мошенничество в государственных расходах. Однако эти усилия могли дорого обойтись налогоплательщикам. Новый анализ внепартийной исследовательской и пропагандистской группы показал, что действия DOGE в этом финансовом году будут стоить стране 135 миллиардов долларов.

Как проводились расчеты

По данным Partnership for Public Service (PSP), которая сосредотачивается на федеральной рабочей силе, анализ имел целью подсчитать расходы, связанные с отправкой десятков тысяч федеральных служащих в оплачиваемый отпуск, повторным наймом ошибочно уволенных работников и уменьшением производительности.

Подсчитывая влияние действий DOGE от оплачиваемого отпуска до снижения производительности, расходы налогоплательщиков составили 135 миллиардов долларов отмечает издание.

Кроме этого, эта сумма не включает расходы на защиту нескольких исков, оспаривающих действия DOGE, а также последствия потерянных сборов налогов из-за сокращения персонала в IRS.

Как DOGE пытался сократить расходы

Департамент пытался сократить федеральные расходы, призывая госслужащих принять план отложенной отставки, который позволил многим работникам сохранить полную зарплату и льготы до сентября, не работая. Некоторая часть сотрудников была уволена в рамках реформ.

Что случилось на самом деле

24 тысячи уволенных госслужащих были вновь приняты на работу по решению суда.

Федеральным работникам также приходилось выполнять такие задачи, как документирование своих еженедельных достижений, что снизило производительность, сказал CBS MoneyWatch Макс Стиир, президент Partnership for Public Service.

"Мы не видели особого внимания DOGE к расточительству", - сказал Стиир CBS MoneyWatch о решении его группы проанализировать расходы на попытки DOGE сэкономить.

"В конце концов, за это будет платить общественность", - добавил он, отметив, что ожидает роста расходов налогоплательщиков после того, как другие сокращения департамента вступят в силу.

Белый дом не согласился с анализом.

Постоянные попытки посеять сомнения в масштабных достижениях этой никогда раньше не виданной попытки сделать правительство более эффективным говорят больше о нелегитимности тех, кто распространяет эту ложь, чем о хорошей работе DOGE 

- заявил представитель Белого дома Харрисон Филдс.

"Американская общественность поддерживает миссию президента, и на нее не повлияет новая ложь, поступающая из устаревших СМИ", - добавил он.

Почему сокращение рабочих мест может увеличить расходы

Согласно оценкам Йельской бюджетной лаборатории, IRS, которое планирует сократить примерно 40% своей рабочей силы, может потерять 323 миллиарда долларов налогов в течение следующего десятилетия из-за менее строгого соблюдения налогового законодательства и уменьшения количества проверок.

Издание отмечает, что сокращение DOGE может окупиться со временем. Например, по оценкам Partnership for Public Service, прямая экономия от этих увольнений составит 38 миллиардов долларов за 10 лет.

Но вместе с тем, расходы налогоплательщиков также будут расти из-за нехватки специалистов соответствующих отраслей. Например, в случае сокращения финансирования здравоохранения и научных исследований.

По оценкам исследователей из Университета Мэриленда и Пенсильвании, сокращение исследований в сфере здравоохранения приведет к ежегодным экономическим потерям в 16 миллиардов долларов с потерей 68 тысяч рабочих мест.

DOGE получил доступ к конфиденциальным данным миллионов иммигрантов в США22.04.25, 05:47 • 4863 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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