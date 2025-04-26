Ціна "ефективності": DOGE Ілона Маска "заощадив" 160 млрд доларів, а втратив 135 млрд

Департамент ефективності Ілона Маска DOGE заявив, що заощадив 160 млрд доларів уряду США. Втім, згідно з одним з аналізів, ці заощадження вартували платникам податків 135 млрд доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBS.

Деталі

Видання зазначає, що за словами DOGE, департамент заощадив 160 мільярдів доларів завдяки спробі викорінити марнотратство або шахрайство у державних витратах. Проте ці зусилля могли дорого обійтися платникам податків. Новий аналіз позапартійної дослідницької та пропагандистської групи показав, що дії DOGE цього фінансового року коштуватимуть країні 135 мільярдів доларів.

Як проводились розрахунки

За даними Partnership for Public Service (PSP), яка зосереджується на федеральній робочій силі, аналіз мав на меті підрахувати витрати, пов’язані з відправкою десятків тисяч федеральних службовців в оплачувану відпустку, повторним наймом помилково звільнених працівників і зменьшенням продуктивності.

Підраховуючи вплив дій DOGE від оплачуваної відпустки до зниження продуктивності, витрати платників податків становили 135 мільярдів доларів зазначає видання.

Окрім цього, ця сума не включає витрати на захист кількох позовів, які оскаржують дії DOGE, а також наслідки втрачених зборів податків через скорочення персоналу в IRS.

Як DOGE намагався скоротити витрати

Департамент намагався скоротити федеральні витрати, закликаючи держслужбовців прийняти план відкладеної відставки, який дозволив багатьом працівникам зберегти повну зарплату та пільги до вересня, не працюючи. Деяку частку співробітників було звільнено у рамках реформ.

Що сталось насправді

24 тисячі звільнених держслужбовців були знову прийняті на роботу за рішенням суду.

Федеральним працівникам також доводилося виконувати такі завдання, як документування своїх щотижневих досягнень, що знизило продуктивність, сказав CBS MoneyWatch Макс Стієр, президент Partnership for Public Service.

"Ми не бачили особливої ​​уваги DOGE до марнотратства", - сказав Стієр CBS MoneyWatch про рішення його групи проаналізувати витрати на спроби DOGE заощадити.

"Зрештою, за це платитиме громадськість", – додав він, зазначивши, що очікує зростання витрат платників податків після того як інші скорочення департаменту наберуть чинності.

Білий дім не погодився з аналізом.

Постійні спроби посіяти сумніви в масштабних досягненнях цієї ніколи раніше не баченої спроби зробити уряд більш ефективним говорять більше про нелегітимність тих, хто поширює цю неправду, ніж про хорошу роботу DOGE - заявив речник Білого дому Харрісон Філдс.

"Американська громадськість підтримує місію президента, і на неї не вплине нова брехня, що надходить із застарілих ЗМІ", - додав він.

Чому скорочення робочих місць може збільшити витрати

Відповідно до оцінок Єльської бюджетної лабораторії, IRS, яке планує скоротити приблизно 40% своєї робочої сили, може втратити 323 мільярди доларів податків протягом наступного десятиліття через менш суворіше дотримання податкового законодавства та зменшення кількості перевірок.

Видання зазначає, що ​​скорочення DOGE може окупитися з часом. Наприклад, за оцінками Partnership for Public Service, пряма економія від цих звільнень становитиме 38 мільярдів доларів за 10 років.

Але разом із тим, витрати платників податків також будуть зростати через брак фахівців відповідних галузей. Наприклад, у разі скорочення фінансування охорони здоров’я та наукових досліджень.

За оцінками дослідників з Університету Меріленда та Пенсільванії, скорочення досліджень у сфері охорони здоров’я призведе до щорічних економічних втрат у 16 ​​мільярдів доларів із втратою 68 тисяч робочих місць.

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