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Маск продолжит работать неофициальным советником администрации Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Миллиардер Илон Маск покидает должность в правительстве США, но будет неофициальным советником Трампа. Ожидается пресс-конференция в Овальном кабинете.

Маск продолжит работать неофициальным советником администрации Трампа - СМИ

На фоне решения американского миллиардера Илона Маска уйти с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что он продолжит работать неофициальным советником президента и потенциально может посещать встречи Белого дома в будущем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Хотя представители Белого дома настаивают, что Маск и Трамп разошлись в добрых отношениях, примечательно, что президент ни словом не прокомментировал увольнение Маска, особенно после его откровенных комментариев о повестке дня и политике президента.

Высокопоставленные чиновники Белого дома были разочарованы комментариями Маска о том, что Трамп называет своим "большим, прекрасным законопроектом", который прозвучал за день до того, как Маск объявил, что официально покидает администрацию, сообщают источники ABC News, знакомые с ситуацией.

Тем временем в администрации президента США анонсировали, что Трамп и Маск сегодня проведут пресс-конференцию в Овальном кабинете.

Илон Маск возвращается к Tesla и Space X: The Washington Post назвал причину25.05.25, 19:51 • 5154 просмотра

Напомним

Ранее американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что уходит с должности, которую он занимал в администрации президента США Дональда Трампа.

Лилия Набока

Лилия Набока

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