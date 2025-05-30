Маск продолжит работать неофициальным советником администрации Трампа - СМИ
Киев • УНН
Миллиардер Илон Маск покидает должность в правительстве США, но будет неофициальным советником Трампа. Ожидается пресс-конференция в Овальном кабинете.
На фоне решения американского миллиардера Илона Маска уйти с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что он продолжит работать неофициальным советником президента и потенциально может посещать встречи Белого дома в будущем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Хотя представители Белого дома настаивают, что Маск и Трамп разошлись в добрых отношениях, примечательно, что президент ни словом не прокомментировал увольнение Маска, особенно после его откровенных комментариев о повестке дня и политике президента.
Высокопоставленные чиновники Белого дома были разочарованы комментариями Маска о том, что Трамп называет своим "большим, прекрасным законопроектом", который прозвучал за день до того, как Маск объявил, что официально покидает администрацию, сообщают источники ABC News, знакомые с ситуацией.
Тем временем в администрации президента США анонсировали, что Трамп и Маск сегодня проведут пресс-конференцию в Овальном кабинете.
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Напомним
Ранее американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что уходит с должности, которую он занимал в администрации президента США Дональда Трампа.