Маск заявив, що Зеленський не може представляти Україну

Американський інженер-винахідник, мільярдер та старший радник президента США Ілон Маск, заявив, що Володимир Зеленський нібито не може претендувати на те, щоб представляти інтереси України. Про це Маск написав у соцмережі Х, реагуючи на слова Зеленського, що президент Трамп перебуває у "середовищі дезінформації", передає УНН.

Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не припинить скасування виборів - йдеться у дописі Ілона Маска.

Водночас деякі американські політики виступили проти заяв Трампа, які той зробив напередодні. Серед них - канцлер Німеччини Олаф Шольц, який підкреслив небезпеку заперечення демократичної легітимності українського президента.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з Зеленським заявив про підтримку призупинення виборів під час війни. Він порівняв ситуацію з діями Британії під час Другої світової війни.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна підтримує Україну всіма можливими засобами.

Лідерка Ліберальної партії Норвегії Гурі Мелбі додала, що "Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа... Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб путін переміг".

"Диктатор без виборів": Трамп різко розкритикував Зеленського