Маск заявив, що Зеленський не може представляти Україну
Київ • УНН
Ілон Маск заявив, що Зеленський не може представляти Україну без відновлення свободи преси та виборів. Лідери Німеччини, Британії, Фінляндії та Норвегії виступили на підтримку України та розкритикували заяви Трампа.
Американський інженер-винахідник, мільярдер та старший радник президента США Ілон Маск, заявив, що Володимир Зеленський нібито не може претендувати на те, щоб представляти інтереси України. Про це Маск написав у соцмережі Х, реагуючи на слова Зеленського, що президент Трамп перебуває у "середовищі дезінформації", передає УНН.
Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не припинить скасування виборів
Водночас деякі американські політики виступили проти заяв Трампа, які той зробив напередодні. Серед них - канцлер Німеччини Олаф Шольц, який підкреслив небезпеку заперечення демократичної легітимності українського президента.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з Зеленським заявив про підтримку призупинення виборів під час війни. Він порівняв ситуацію з діями Британії під час Другої світової війни.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна підтримує Україну всіма можливими засобами.
Лідерка Ліберальної партії Норвегії Гурі Мелбі додала, що "Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа... Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб путін переміг".
"Диктатор без виборів": Трамп різко розкритикував Зеленського19.02.25, 17:44 • 30230 переглядiв