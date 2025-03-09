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Маск закликав Штати вийти з НАТО і припинити фінансувати оборону Європи

Київ • УНН

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Ілон Маск публічно закликав США вийти з НАТО через невигідність фінансування оборони Європи. Бізнесмен підтримав допис у соцмережі X про необхідність негайного виходу США з Альянсу.

Маск закликав Штати вийти з НАТО і припинити фінансувати оборону Європи

Ілон Маск закликав Сполучені Штати вийти з НАТО, зазначивши, що фінансування оборони європейських країн не вигідне для його країни. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Старший радник президента США Дональда Трампа відповів на допис, опублікований рано вранці в неділю, 9 березня, в якому стверджувалося, що США повинні "вийти з НАТО негайно".

"Ми дійсно повинні, - відповів Маск. - Для США немає сенсу платити за оборону Європи".

Нагадаємо

Ілон Маск заявив, що його система Starlink є кістяком української армії, без якої фронт не встоїть. Французький Eutelsat готовий замінити термінали Starlink в Україні за підтримки ЄС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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