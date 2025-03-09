Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы
Киев • УНН
Илон Маск публично призвал США выйти из НАТО из-за невыгодности финансирования обороны Европы. Бизнесмен поддержал пост в соцсети X о необходимости немедленного выхода США из Альянса.
Илон Маск призвал Соединенные Штаты выйти из НАТО, отметив, что финансирование обороны европейских стран не выгодно для его страны. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, сообщает УНН.
Детали
Старший советник президента США Дональда Трампа ответил на пост, опубликованный рано утром в воскресенье, 9 марта, в котором утверждалось, что США должны "выйти из НАТО немедленно".
"Мы действительно должны, - ответил Маск. - Для США нет смысла платить за оборону Европы."
Напомним
Илон Маск заявил, что его система Starlink является основой украинской армии, без которой фронт не устоит. Французский Eutelsat готов заменить терминалы Starlink в Украине при поддержке ЕС.