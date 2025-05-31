россия начала проигрывать войну - Foreign Policy

россия захватила инициативу в войне против Украины с "технической" точки зрения - она захватывает украинские территории, однако эта "инерция" никуда не ведет. Об этом в своей статье для Foreign Policy пишет директор Института Кеннана при Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Киммадж, сообщает УНН.

По его словам, если нынешняя тенденция сохранится, к концу 2025-го года потери россии в войне в Украине превысят один миллион человек, при этом стратегическая ситуация останется такой же, как в 2022-м.

владимир путин умеет делать вид, что не проигрывает. ... Он пришел к власти в 2000 году, показав лидерство в войне россии против Чечни. ... Он позиционировал себя как решительного лидера в Грузии во время российско-грузинской войны 2008 года, в Украине (из-за аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году) и в Сирии (из-за российского военного вторжения в 2015 году). Ни в одном из этих эпизодов путин не добился длительного успеха. ... Он всегда выступает как победитель