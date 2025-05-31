россия начала проигрывать войну - Foreign Policy
Киев • УНН
К концу 2025 года потери рф в войне могут превысить миллион, но стратегическая ситуация не изменится. путин пытается показать, что не проигрывает.
россия захватила инициативу в войне против Украины с "технической" точки зрения - она захватывает украинские территории, однако эта "инерция" никуда не ведет. Об этом в своей статье для Foreign Policy пишет директор Института Кеннана при Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Киммадж, сообщает УНН.
Детали
По его словам, если нынешняя тенденция сохранится, к концу 2025-го года потери россии в войне в Украине превысят один миллион человек, при этом стратегическая ситуация останется такой же, как в 2022-м.
владимир путин умеет делать вид, что не проигрывает. ... Он пришел к власти в 2000 году, показав лидерство в войне россии против Чечни. ... Он позиционировал себя как решительного лидера в Грузии во время российско-грузинской войны 2008 года, в Украине (из-за аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году) и в Сирии (из-за российского военного вторжения в 2015 году). Ни в одном из этих эпизодов путин не добился длительного успеха. ... Он всегда выступает как победитель
По его убеждению, одержимость путина не проиграть в Украине нанесла ущерб российской экономике. При этом после лет молчания на эту тему российский диктатор начал разговоры о преемнике.
"Он понимает, что поставил свои политические доходы на бессмысленную войну, и он не побеждает", - резюмирует автор.
Напомним
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что будет призывать европейских партнеров снизить ценовой потолок на нефть, и подчеркнул, что "Украина не проиграет эту войну, это российская пропаганда".
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