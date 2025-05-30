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"Можно ли доверять путину?": Келлог высказался об угрозе для Европы, которая может исходить от рф

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Спецпредставитель США Кит Келлог подчеркнул, что европейские лидеры справедливо опасаются действий россии. Финляндия чувствует угрозу из-за наращивания российских сил на границе.

"Можно ли доверять путину?": Келлог высказался об угрозе для Европы, которая может исходить от рф

Европейские лидеры все больше осознают опасность со стороны москвы, особенно те страны, которые имеют общую границу со страной-агрессором. Можно ли доверять главе кремля владимиру путину, учитывая, что россия неоднократно нарушала соглашения - задался вопросом в интервью ABC News специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, пишет УНН.

Детали

"Стив Уиткофф сказал: "Я просто не вижу, чтобы путин хотел захватить всю Европу". Я верю ему на слово в этом смысле, но потом я слышу, какие условия были согласованы в прошлом, и знаете, можно ли доверять президенту путину?", - резонно заметил он.

Келлог добавил, что европейские страны вполне оправданно испытывают беспокойство из-за российско-украинской войны, которая началась в центре Европы.

"Я бы посоветовал Стиву поговорить с канцлером Германии Мерцем, президентом Франции Макроном, есть премьер-министр Великобритании Стармер. Они видят мир немного иначе. Они живут в этом районе. И они думают, что находятся в опасности. Я вчера обедал с послом Финляндии, и россияне фактически наращивают силы на своей границе", - отметил Келлог.

Он добавил, что самая длинная граница, которую имеет Финляндия – с россией, что заставляет рф стягивать туда свои силы, а Финляндию - чувствовать угрозу.

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог 30.05.25, 05:25 • 12846 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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