"Чи можна довіряти путіну?": Келлог висловився про загрозу для Європи, яка може походити від рф

Європейські лідери все більше усвідомлюють небезпеку з боку москви, особливо ті країни, які мають спільний кордон з країною-агресором. Чи можна довіряти главі кремля володимиру путіну, враховуючи, що росія неодноразово порушувала угоди - задався питанням в інтервʼю ABC News спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, пише УНН.

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"Стів Віткофф сказав: "Я просто не бачу, щоб путін хотів захопити всю Європу". Я вірю йому на слово в цьому сенсі, але потім я чую, які умови були узгоджені в минулому, і знаєте, чи можна довіряти президенту путіну?", - резонно зауважив він.

Келлог додав, що європейські країни цілком виправдано відчувають занепокоєння через російсько-українську війну, яка розпочалась у центрі Європи.

"Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцом, президентом Франції Макроном, є прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать світ трохи інакше. Вони живуть у цьому районі. І вони думають, що перебувають у небезпеці. Я вчора обідав з послом Фінляндії, і росіяни фактично нарощують сили на своєму кордоні", - зазначив Келлог.

Він додав, що найдовший кордон, який має Фінляндія – з росією, що змушує рф стягувати туди свої сили, а Фінляндію - відчувати загрозу.

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог