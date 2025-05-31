росія почала програвати війну - Foreign Policy
Київ • УНН
До кінця 2025 року втрати рф у війні можуть перевищити мільйон, але стратегічна ситуація не зміниться. путін намагається показати, що не програє.
росія захопила ініціативу у війні проти України з "технічного" погляду - вона захоплює українські території, однак ця "інерція" нікуди не веде. Про це у своїй статті для Foreign Policy пише директор Інституту Кеннана при Центрі Вільсона у Вашингтоні Майкл Кіммадж, повідомляє УНН.
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За його словами, якщо нинішня тенденція збережеться, до кінця 2025-го року втрати росії у війні в Україні перевищать один мільйон людей, при цьому стратегічна ситуація залишиться такою самою, як у 2022-му.
володимир путін вміє робити вигляд, що не програє. ... Він прийшов до влади в 2000 році, показавши лідерство у війні росії проти Чечні. ... Він позиціонував себе як рішучого лідера у Грузії під час російсько-грузинської війни 2008 року, в Україні (через анексію Криму в 2014 році та повномасштабне вторгнення в 2022 році) і в Сирії (через російське військове вторгнення в 2015 році). У жодному з цих епізодів путін не досяг тривалого успіху. ... Він завжди виступає як переможець
На його переконання, одержимість путіна не програти в Україні завдала шкоди російській економіці. При цьому після років мовчання на цю тему російський диктатор почав розмови про наступника.
"Він розуміє, що поставив свої політичні статки на безглузду війну, і він не перемагає", - резюмує автор.
Нагадаємо
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що закликатиме європейських партнерів знизити цінову стелю на нафту, та наголосив, що "Україна не програє цю війну, це російська пропаганда".
"Чи можна довіряти путіну?": Келлог висловився про загрозу для Європи, яка може походити від рф30.05.25, 11:50 • 1724 перегляди