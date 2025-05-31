росія почала програвати війну - Foreign Policy

росія захопила ініціативу у війні проти України з "технічного" погляду - вона захоплює українські території, однак ця "інерція" нікуди не веде. Про це у своїй статті для Foreign Policy пише директор Інституту Кеннана при Центрі Вільсона у Вашингтоні Майкл Кіммадж, повідомляє УНН.

За його словами, якщо нинішня тенденція збережеться, до кінця 2025-го року втрати росії у війні в Україні перевищать один мільйон людей, при цьому стратегічна ситуація залишиться такою самою, як у 2022-му.

володимир путін вміє робити вигляд, що не програє. ... Він прийшов до влади в 2000 році, показавши лідерство у війні росії проти Чечні. ... Він позиціонував себе як рішучого лідера у Грузії під час російсько-грузинської війни 2008 року, в Україні (через анексію Криму в 2014 році та повномасштабне вторгнення в 2022 році) і в Сирії (через російське військове вторгнення в 2015 році). У жодному з цих епізодів путін не досяг тривалого успіху. ... Він завжди виступає як переможець