Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський
Київ • УНН
Найближчими днями відбудуться зустрічі, що мають наблизити тишу для України. Необхідно припинення вогню та реальний тиск на росію для досягнення миру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Дипломатія повинна спрацювати, передає УНН.
Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі – зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала. Нарешті
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдячний США за прагнення зупинити війну, але наголосив, що американці мають розуміти, що росія завжди хотіла і хоче знищення США як лідера.