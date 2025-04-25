Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Дипломатія повинна спрацювати, передає УНН.

Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі – зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала. Нарешті - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдячний США за прагнення зупинити війну, але наголосив, що американці мають розуміти, що росія завжди хотіла і хоче знищення США як лідера.