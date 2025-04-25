росія завжди прагнула знищити лідерство та економіку США - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що росія завжди прагнула знищити США як лідера та їхню економіку. Він підкреслив, що після України росія піде на США.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдячний США за прагнення зупинити війну, але наголосив, що американці мають розуміти, що росія завжди хотіла і хоче знищення США як лідера. Про це Зеленський сказав під час інтерв’ю з американським журналістом Беном Шапіро, передає УНН.
США шукають підхід до росіян. Я вдячний їм за бажання припинити (війну - ред.), але я хочу, щоб мене чітко зрозуміли: росіяни завжди хотіли і хочуть знищення США як лідера, знищення американської економіки. Повірте нам, ми народилися в СРСР. Це політика СРСР. Це політика, яку зараз повертає путін...
Він наголосив, що росія хоче впливали на європейські держави, які були колишніми частинами СРСР.
Дивіться, після цього він піде на США, тому що по-іншому не може бути. Тому що ви, Сполучені Штати, є ворогом для росіян. Іран повністю з ними. Так само Іран бажає знищення США, так само, як і Північна Корея. Як і всі вони кажуть, що вони воюють проти США на території України. І вони мають на це підстави. Вони таким чином приховують слабкість своєї армії, тому що їм не вдається знищити нас повністю. Ми зараз розмовляємо в центрі Києва, в центрі Європи. Це факт
Нагадаємо
Зеленський заявив, що дії путіна нагадують нацистський режим, особливо зважаючи на звірства росіян на початку вторгнення. Він наголосив, що злочини путіна визнані Міжнародним кримінальним судом.