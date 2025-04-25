росія завжди прагнула знищити лідерство та економіку США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдячний США за прагнення зупинити війну, але наголосив, що американці мають розуміти, що росія завжди хотіла і хоче знищення США як лідера. Про це Зеленський сказав під час інтерв’ю з американським журналістом Беном Шапіро, передає УНН.

США шукають підхід до росіян. Я вдячний їм за бажання припинити (війну - ред.), але я хочу, щоб мене чітко зрозуміли: росіяни завжди хотіли і хочуть знищення США як лідера, знищення американської економіки. Повірте нам, ми народилися в СРСР. Це політика СРСР. Це політика, яку зараз повертає путін... - сказав Зеленський.

Він наголосив, що росія хоче впливали на європейські держави, які були колишніми частинами СРСР.

Дивіться, після цього він піде на США, тому що по-іншому не може бути. Тому що ви, Сполучені Штати, є ворогом для росіян. Іран повністю з ними. Так само Іран бажає знищення США, так само, як і Північна Корея. Як і всі вони кажуть, що вони воюють проти США на території України. І вони мають на це підстави. Вони таким чином приховують слабкість своєї армії, тому що їм не вдається знищити нас повністю. Ми зараз розмовляємо в центрі Києва, в центрі Європи. Це факт - додав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що дії путіна нагадують нацистський режим, особливо зважаючи на звірства росіян на початку вторгнення. Він наголосив, що злочини путіна визнані Міжнародним кримінальним судом.