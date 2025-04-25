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Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину
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Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

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Financial Times

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россия всегда стремилась уничтожить лидерство и экономику США - Зеленский

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Украины заявил, что россия всегда стремилась уничтожить США как лидера и их экономику. Он подчеркнул, что после Украины россия пойдет на США.

россия всегда стремилась уничтожить лидерство и экономику США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США за стремление остановить войну, но подчеркнул, что американцы должны понимать, что россия всегда хотела и хочет уничтожения США как лидера. Об этом Зеленский сказал во время интервью с американским журналистом Беном Шапиро, передает УНН.

США ищут подход к россиянам. Я благодарен им за желание прекратить (войну - ред.), но я хочу, чтобы меня четко поняли: россияне всегда хотели и хотят уничтожения США как лидера, уничтожения американской экономики. Поверьте нам, мы родились в СССР. Это политика СССР. Это политика, которую сейчас возвращает путин...

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россия хочет влиять на европейские государства, которые были бывшими частями СССР.

Смотрите, после этого он пойдет на США, потому что по-другому не может быть. Потому что вы, Соединенные Штаты, являетесь врагом для россиян. Иран полностью с ними. Так же Иран желает уничтожения США, так же, как и Северная Корея. Как и все они говорят, что они воюют против США на территории Украины. И у них есть на это основания. Они таким образом скрывают слабость своей армии, потому что им не удается уничтожить нас полностью. Мы сейчас разговариваем в центре Киева, в центре Европы. Это факт 

- добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что действия путина напоминают нацистский режим, особенно учитывая зверства россиян в начале вторжения. Он подчеркнул, что преступления путина признаны Международным уголовным судом.

Павел Башинский

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