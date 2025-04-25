россия всегда стремилась уничтожить лидерство и экономику США - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что россия всегда стремилась уничтожить США как лидера и их экономику. Он подчеркнул, что после Украины россия пойдет на США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США за стремление остановить войну, но подчеркнул, что американцы должны понимать, что россия всегда хотела и хочет уничтожения США как лидера. Об этом Зеленский сказал во время интервью с американским журналистом Беном Шапиро, передает УНН.
США ищут подход к россиянам. Я благодарен им за желание прекратить (войну - ред.), но я хочу, чтобы меня четко поняли: россияне всегда хотели и хотят уничтожения США как лидера, уничтожения американской экономики. Поверьте нам, мы родились в СССР. Это политика СССР. Это политика, которую сейчас возвращает путин...
Он подчеркнул, что россия хочет влиять на европейские государства, которые были бывшими частями СССР.
Смотрите, после этого он пойдет на США, потому что по-другому не может быть. Потому что вы, Соединенные Штаты, являетесь врагом для россиян. Иран полностью с ними. Так же Иран желает уничтожения США, так же, как и Северная Корея. Как и все они говорят, что они воюют против США на территории Украины. И у них есть на это основания. Они таким образом скрывают слабость своей армии, потому что им не удается уничтожить нас полностью. Мы сейчас разговариваем в центре Киева, в центре Европы. Это факт
Напомним
Зеленский заявил, что действия путина напоминают нацистский режим, особенно учитывая зверства россиян в начале вторжения. Он подчеркнул, что преступления путина признаны Международным уголовным судом.