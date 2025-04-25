$41.690.02
47.420.13
ukenru
В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
19:37 • 1978 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

19:10 • 5928 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

16:43 • 12129 просмотра

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 25468 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 37223 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 46252 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 36316 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 39598 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 79065 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 57716 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
3.7м/с
57%
745 мм
Популярные новости

Атаки рф на Украину: оккупанты убили и ранили более 30 украинских детей за 3 дня

25 апреля, 10:16 • 6642 просмотра

В апреле рф значительно усилила ракетные удары по густонаселенным городам Украины, количество жертв возросло - миссия ООН

25 апреля, 10:31 • 5806 просмотра

Жена Петра Порошенко подала на мужа в суд из-за раздела имущества

25 апреля, 11:08 • 4566 просмотра

Археологи раскопали на побережье Перу элитную женскую гробницу, которой пять тысяч лет

14:57 • 6408 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 8484 просмотра
публикации

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 46252 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 79065 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 132419 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 296948 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 186449 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 8708 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 49921 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 41951 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 48925 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 79938 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

В ближайшие дни состоятся встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Необходимо прекращение огня и реальное давление на россию для достижения мира.

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Дипломатия должна сработать, передает УНН.

В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи – встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на россию, чтобы они восприняли либо американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, либо наше предложение – любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем – достойный мир и гарантии безопасности. Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала. Наконец 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США за стремление остановить войну, но подчеркнул, что американцы должны понимать, что россия всегда хотела и хочет уничтожения США как лидера.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.98
Bitcoin
$95,312.20
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,801.82