В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Дипломатия должна сработать, передает УНН.

В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи – встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на россию, чтобы они восприняли либо американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, либо наше предложение – любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем – достойный мир и гарантии безопасности. Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала. Наконец - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США за стремление остановить войну, но подчеркнул, что американцы должны понимать, что россия всегда хотела и хочет уничтожения США как лидера.