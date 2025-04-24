Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

Меган Маркл повідомила, що її син, принц Арчі, скоро втратить свій перший зуб. Це зізнання прозвучало всього через кілька годин після того, як принцеса Уельська опублікувала фотографію принца Луї на день народження, на якій зображена його посмішка без двох передніх зубів. Про це повідомляє Daily mail, пише УНН.

Деталі

43-річна герцогиня Сассекська вчора ввечері вийшла на сцену саміту Time100 у Нью-Йорку, де вона обговорила з публікою все: від своїх останніх бізнес-починків до батьківства.

Розповіла, зокрема, про своїх дітей, п’ятирічного принца Арчі та трирічну принцесу Лілібет. Сказала, що у сина хитається зуб і "ось-ось" має випасти, додавши, що вона сподівається, що повернеться до Каліфорнії вчасно, щоб побачити це.

Те, що ми збираємося представити під час нашого наступного запуску, для мене таке ж важливе, як те, що Арчі отримає свій перший постійний зуб цього тижня. Це ось-ось станеться, можливо, я повернуся якраз до цьог - сказала Меган Маркл.

Її коментарі прозвучали всього через кілька годин після того, як Кейт опублікувала фотографію принца Луї на святкуванні його сьомого дня народження, на якій, зокрема, зображена його чарівна беззуба усмішка.

Меган також розповіла, як вона поєднує роль матері з веденням свого бізнесу. Пояснила, що не пропускати дрібних моментів у житті дітей для неї "так само важливо", як і її робота.

Щось, що здається таким великим і вагомим, чомусь стає таким мікроскопічним за значенням порівняно з тим, що відбувається з моїми дітьми. - наголосила вона.

Доповнення

Минулого тижня британські ЗМІ звинуватили Меган у "копіюванні" стилю одягу, який носять діти Кейт. Зокрема, на вихідних вона познайомила своїх шанувальників з "великодніми змінами" на своїй нещодавно запущеній сторінці ShopMe в Instagram.

Та невдовзі з’ясувалося, що елементи колекції повторюють мотиви вбрання, яке носили принц Джордж і принцеса Шарлотта. Наприклад, на її сторінці ShopMe в Instagram була синя ситцева піжама від Petite Plume, в яку раніше був одягнутий дворічний Джордж під час зустрічі з подружжям Обами в Кенсінгтонському палаці в 2016 році.

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Також на сторінці Меган значну увагу приділено британським брендам Boden і Trotters. Тим часом принцеса Шарлотта часто носила квітчасті сукні від Trotters.

Boden також є брендом, улюбленим нинішньою принцесою Уельською. І здається, що Меган, яка вирішила рекламувати дитячу сукню Boden із синім, рожевим і жовтим черепашковим мотивом, вдається до плагіату.

Принцу Арчі було лише вісім місяців, коли його батьки оголосили про свої плани відмовитися від титулів членів королівської родини у 2020 році та згодом переїхали до США.

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Там він і його сестра Лілібет виросли поза увагою громадськості – і не спілкувалися зі своїми двоюрідними братами Джорджем, Шарлоттою та Луїсом у Великій Британії.

Нагадаємо

Раніше Меган Маркл неодноразово звинувачували у копіюванні стилю вінценосних осіб британської корони - у манері одягатися, поведінці та діяльності. Зокрема, колишній співробітник персоналу принца Гаррі та Меган Маркл розповів, що герцогиня Сассекська, прагнула стати "всесвітнім захисником бідних і маргіналізованих верств населення" та "закінчити те, що почала принцеса Діана".