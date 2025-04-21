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Меган Маркл застала зненацька несподіваних гостей біля свого маєтку в Монтесіто за $14 мільйонів

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Меган Маркл поділилася відео, де качка з каченятами йде стежкою біля її маєтку в Монтесіто на Великдень. Герцогиня була шокована і втішена цими несподіваними гостями.

Меган Маркл застала зненацька несподіваних гостей біля свого маєтку в Монтесіто за $14 мільйонів

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася милою несподіванкою, яка трапилася з нею на Великдень: вона опублікувала в Instagram відео, на якому качка з виводком каченят прогулюється доріжкою біля її маєтку у Монтесіто, Каліфорнія.

Про це повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram зворушливе відео, на якому мама-качка і її каченята йдуть стежкою біля її особняка вартістю 14 мільйонів доларів у Монтесіто, Каліфорнія .Маркл, здавалося, була шокована і втішена несподіваними гостями, через те, що було видно, як вона прикриває відкритий рот рукою і трясе руками від хвилювання.

Бажаю вам щасливого Великодня, повного любові... і сюрпризів!

- підписала вона пост.

Так герцогиня ненав’язливо відкрила завісу приватного життя в розкішному особняку площею 18 тисяч квадратних футів, який вона і принц Гаррі придбали у 2020 році після виходу з королівської родини. У пари двоє дітей — принц Арчі та принцеса Лілібет. У їхньому маєтку — дев’ять спалень, 16 ванних кімнат, тенісний корт, розарій, басейн, дитячий будиночок і навіть курник.

Пара придбала розкішну нерухомість, розташовану в анклаві Санта-Барбара, 2020 року після того, як склала із себе повноваження старших членів королівської сім'ї.

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Останнім часом Меган активно повертається до публічного життя — вона розвиває свій бренд As Ever, працює над шоу "З любов’ю, Меган" для Netflix і знову з’являється в медіа. Минулого місяця герцогиня дозволила журналістці New York Times зазирнути в свій дім — але з суворим правилом: жодних фото в середині чи навколо особняка.

В інтерв'ю New York Times герцогиня відповіла на критику, що її спосіб життя недосяжний.

Хіба вони не знають, що моє життя не завжди було таким?

- сказала вона, вказуючи на велику власність.

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Аліна Волянська

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