Меган Маркл застала врасплох неожиданных гостей возле своего поместья в Монтесито за $14 миллионов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась милым сюрпризом, который случился с ней на Пасху: она опубликовала в Instagram видео, на котором утка с выводком утят прогуливается по дорожке возле ее поместья в Монтесито, Калифорния.

Как сообщают СМИ, герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram трогательное видео, на котором мама-утка и ее утята идут по тропинке возле ее особняка стоимостью 14 миллионов долларов в Монтесито, Калифорния. Маркл, казалось, была шокирована и обрадована неожиданными гостями, потому что было видно, как она прикрывает открытый рот рукой и трясет руками от волнения.

Желаю вам счастливой Пасхи, полной любви... и сюрпризов! - подписала она пост.

Так герцогиня ненавязчиво приоткрыла завесу частной жизни в роскошном особняке площадью 18 тысяч квадратных футов, который она и принц Гарри приобрели в 2020 году после ухода из королевской семьи. У пары двое детей — принц Арчи и принцесса Лилибет. В их поместье — девять спален, 16 ванных комнат, теннисный корт, розарий, бассейн, детский домик и даже курятник.

Пара приобрела роскошную недвижимость, расположенную в анклаве Санта-Барбара, в 2020 году после того, как сложила с себя полномочия старших членов королевской семьи.

В последнее время Меган активно возвращается к публичной жизни — она развивает свой бренд As Ever, работает над шоу "С любовью, Меган" для Netflix и снова появляется в медиа. В прошлом месяце герцогиня позволила журналистке New York Times заглянуть в свой дом — но со строгим правилом: никаких фото внутри или вокруг особняка.

В интервью New York Times герцогиня ответила на критику, что ее образ жизни недостижим.

Разве они не знают, что моя жизнь не всегда была такой? - сказала она, указывая на большое владение.

