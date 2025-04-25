Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

Американська актриса Блейк Лайвлі, найбільш відома за роллю Серени Ван Дер Вудсен у серіалі "Пліткарка" з'явилася на червоній доріжці щорічного заходу "Time100" в Нью-Йорку у приголомшливій сукні Зуйхайра Мурада. Зірку супроводжував чоловік, актор Райан Рейнольдс.

Про це пише УНН із посиланням на Pagesix.

В списку "Time100" акторка була відзначена, як одна з "Найвпливовіших людей світу" цього року за внесок у Фонд правового захисту NAACP, який бореться з расовою несправедливістю.

Для мене честь бути визнаною у списку "Time100 у 2025 році - написала вона у своєму Instagram минулого тижня.

Для появи на заході Лайвлі обрала шикарну сукню кольору фуксії ліванського модельєра і стиліста Зуйхайра Мурада, яку доповнила смарагдовими сережками та браслетами у тон до них. Також на руці зірки помітили нефритові каблучки Lorraine Schwartz.

Своє фірмове хвилясте волосся акторка вклала у стилі "старого Голлівуду", додавши до образа стриманий мейк у персикових відтінках.

Засновницю Blake Brown Beauty супроводжували її чоловік, 48-річний актор Райан Рейнольдс, який був у чорному костюмі з краваткою-метеликом. Мати актори Елейн Лайвлі обрала для заходу блискучу сукню чорного кольору.

Серед інших лауреатів заходу були Серена Вільямс, Снуп Догг і Ніккі Глейзер, а також інші, зокрема Рейнольдс і Меган Маркл.

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