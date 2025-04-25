Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера
Киев • УНН
Актриса Блейк Лайвли посетила гала-концерт Time100 в роскошном платье Zuhair Murad цвета фуксии, дополнив образ драгоценностями. Ее сопровождал муж, Райан Рейнольдс.
Американская актриса Блейк Лайвли, наиболее известная по роли Серены Ван Дер Вудсен в сериале "Сплетница", появилась на красной дорожке ежегодного мероприятия "Time100" в Нью-Йорке в потрясающем платье Зухаира Мурада. Звезду сопровождал муж, актер Райан Рейнольдс.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Pagesix.
В списке "Time100" актриса была отмечена, как одна из "Самых влиятельных людей мира" в этом году за вклад в Фонд правовой защиты NAACP, который борется с расовой несправедливостью.
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Для появления на мероприятии Лайвли выбрала шикарное платье цвета фуксии ливанского модельера и стилиста Зухаира Мурада, которое дополнила изумрудными серьгами и браслетами в тон к ним. Также на руке звезды заметили нефритовые кольца Lorraine Schwartz.
Свои фирменные волнистые волосы актриса уложила в стиле "старого Голливуда", добавив к образу сдержанный мейк в персиковых оттенках.
Основательницу Blake Brown Beauty сопровождали ее муж, 48-летний актер Райан Рейнольдс, который был в черном костюме с галстуком-бабочкой. Мать актеры Элейн Лайвли выбрала для мероприятия блестящее платье черного цвета.
Среди других лауреатов мероприятия были Серена Уильямс, Снуп Догг и Никки Глейзер, а также другие, в том числе Рейнольдс и Меган Маркл.
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