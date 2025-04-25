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Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

Актриса Блейк Лайвли посетила гала-концерт Time100 в роскошном платье Zuhair Murad цвета фуксии, дополнив образ драгоценностями. Ее сопровождал муж, Райан Рейнольдс.

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

Американская актриса Блейк Лайвли, наиболее известная по роли Серены Ван Дер Вудсен в сериале "Сплетница", появилась на красной дорожке ежегодного мероприятия "Time100" в Нью-Йорке в потрясающем платье Зухаира Мурада. Звезду сопровождал муж, актер Райан Рейнольдс.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Pagesix.

В списке "Time100" актриса была отмечена, как одна из "Самых влиятельных людей мира" в этом году за вклад в Фонд правовой защиты NAACP, который борется с расовой несправедливостью.

Для меня честь быть признанной в списке "Time100 в 2025 году

- написала она в своем Instagram на прошлой неделе.

Для появления на мероприятии Лайвли выбрала шикарное платье цвета фуксии ливанского модельера и стилиста Зухаира Мурада, которое дополнила изумрудными серьгами и браслетами в тон к ним. Также на руке звезды заметили нефритовые кольца Lorraine Schwartz.

Свои фирменные волнистые волосы актриса уложила в стиле "старого Голливуда", добавив к образу сдержанный мейк в персиковых оттенках.

Основательницу Blake Brown Beauty сопровождали ее муж, 48-летний актер Райан Рейнольдс, который был в черном костюме с галстуком-бабочкой. Мать актеры Элейн Лайвли выбрала для мероприятия блестящее платье черного цвета.

Среди других лауреатов мероприятия были Серена Уильямс, Снуп Догг и Никки Глейзер, а также другие, в том числе Рейнольдс и Меган Маркл.

Лучшие и худшие образы Блейк Лайвли: от Versace до Michael Kors13.04.25, 21:16 • 53840 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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