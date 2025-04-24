“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

Якщо ви думали, що в аптечній реформі має брати участь фармацевтична спільнота – то даремно. В Україні, як виявилося, можна провести національну консультацію щодо аптек без жодного аптекаря, зате з експертами з вивчення злочинності, любителями відео про "білочку" та депутатом, якому, видається, було що приховувати більше, ніж сказати, та представником заводу-виробника ліків "Дарниця", пише УНН.

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Так звана "національна консультація" щодо забезпечення якості та доступності лікарських засобів для пацієнтів пройшла у Києві в середу. Відповідальність за організацію цього заходу довго не брав на себе жоден з учасників, однак згодом її розділили наукові установи, що не мають жодного відношення до роботи фармацевтичного ринку – Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності та Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.

Кілька високоповажних експертів у сфері інтелектуального права та криміналістики, разом з представниками громадських організацій, в тому числі тими, що представляють виробників ліків, вирішили обговорити долю аптек і "напрацювати" дорожню карту змін до законодавства у сфері аптечної діяльності.

Цікаво, що на цьому заході не було жодного представника аптек чи аптечних асоціацій, як і, власне, заявленого до участі заступника міністра охорони здоровʼя Едема Адаманова. З тих, хто хоч якось дотичний до тематики роботи фармацевтичного ритейлу, був хіба що член Комітету ВР з питань здоровʼя нації Сергій Кузьміних, обвинувачений у хабарництві.

Слід зауважити, що НАБУ звинувачує Кузьміних в отриманні 558 тис. грн хабаря за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями й лікарнею у Житомирській області. Тобто, як стверджує слідство, нардеп вже має певний досвід відстоювання інтересів гравців ринку.

Слідство ведуть модератори

На початку цієї клоунади з присмаком грошей модераторка від НАПрН України Наталія Гуторова зачитала звернення народного депутата України до учасників про те, що громадськість сумнівається, чи відповідає тема заходу експертним знанням заявлених спікерів.

Організаторка спробувала виправдатись, однак її аргументація була незрозумілою, і це не дивує, оскільки, наприклад, в офіційній біографії Гуторової немає жодної згадки про фармацевтичний ринок чи сферу охорони здоров’я в Україні. Її наукові роботи зосереджені на таких темах, як "Вчинення злочину організованою групою осіб" і "Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України". Хоча ці питання можуть мати загальні спільні риси з проблемами управління, варто зазначити, що вони не мають жодного відношення до фармацевтичної сфери. Можливо, саме досвід вивчення злочинів, скоєних організованими групами, й допоміг організаторам у проведенні нацконсультації?

До речі, сама Гуторова під час так званих "консультацій" кілька разів наголосила, що раніше була слідчою в поліції.

Напівоголені жінки та білочка

Аналізувати європейський досвід заявленої тематики організатори відповідально доручили професору Віталію Пашкову, який у 2018 році був автором законопроєкту щодо заборони аптечних мереж. Тобто його "любов" до аптек тягнеться понад 7 років і, очевидно, як справжній фанат своєї справи, професор роками дбайливо наповнює свій домашній архів рекламними відео аптечних мереж. Тільки ось оновлювати його свіжими матеріалами, здається, забуває. Пашков у своїй презентації застряг у 2013-2018 роках, а оскільки більшість аналітичної інформації стосувалась періоду близько десятирічної давності, той казати про актуальність оприлюдненої ним інформації не видається можливим. Автор чомусь забув, що в країні вже понад три роки триває повномасштабна війна і умови роботи фармацевтичного ринку, мʼяко кажучи, змінились.

Родзинкою доповіді Пашкова стали креативні рекламні відеоролики про "трахтібідоха" та "білочку", які крутили по телебаченню у тому ж 2018-му. Професор при цьому зазначив, що особисто знає хто, де, як і коли знімав такий контент, що очевидно дуже резонує з темою виступу щодо європейського досвіду регулювання в сфері аптечної діяльності.

Варто зауважити, що його виступ звівся до того, що аптеки повинні бути виключно сімейним бізнесом, що також трохи дивно виглядає у реаліях сьогодення.

Не менш "змістовною" стала доповідь тричі судимого за крадіжки Дмитра Шерембея, який досі позиціонував себе як громадський діяч, захисник прав пацієнтів з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом, а нині активно зацікавився роботою аптек.

Цікаво, що нині потреби в медикаментозному забезпеченні пацієнтів хворих на ВІЛ-інфекції/СНІДу повністю покриває Програма медичних гарантій за пакетом медичної допомоги "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією". Чому інтереси Дмитра Шерембея раптово переключились на аптеки та в чому була його мета участі у "консультації" достеменно не відомо.

Приємно, що долучитися до цієї непересічної події зміг і нардеп Сергій Кузьміних. Він зміг відкласти усі інші актуальні робочі питання, зокрема й пред’явлені правоохоронними органами йому звинувачення у хабарництві, та сконцентруватись на обговоренні маркетингових договорів у сфері фармацевтики.

До речі, питанням врегулювання роботи маркетингу на фармринку наразі займається робоча група на чолі з заступницею голови Офісу Президента Ірина Верещук. Попри це червоною ниткою зустрічі поважної спільноти стала одна єдина теза – заборона маркетингу. Чи є це основою забезпечення якості та доступності лікарських засобів для пацієнтів? Питань після національної консультації залишилося більше, ніж відповідей.

Спритність рук і жодного шахрайства

А далі відбулася цікава заключна частина. Слідкуйте за руками:

Крок 1: Жоден зі спікерів під час виступу не висловив жодної тези, за які в підсумку учасники голосували для внесення в резолюцію.

Крок 2: Основні думки для резолюції, яка повністю стосувалась діяльності аптек, надиктував директор із взаємодії з органами державної влади ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Костянтин Ващенко, який був присутній на заході. Тож фактично рішення, які ухвалювались, були заздалегіть підготовлені "Дарницею".

Крок 3: За прийняття, очевидно, завчасно підготовлених положень резолюції голосували 12 із понад 20 заявлених учасників консультації.

Найімовірніше, наступним кроком стане представлення на загал цього документу, як легітимного, та спроби надати йому певної ваги.

Текст документа, "розробленого" під час заходу, що скидався радше на балаган, аніж консультації, вирішили доопрацювати за зачиненими дверима. І він вже опублікований, а лояльні до деяких фармвиробників ЗМІ подають цей документ як напрацювання Уряду разом з громадськістю. Цікаво, а премʼєр-міністр Денис Шмигаль знає, що Уряд організував такий балаган?

Крім того, хочеться сподіватися, що не вся система Національної академії правових наук України дотримується таких стандартів професійної діяльності. Але конкретно у цьому випадку видається, що ймовірно, поважні у своїх сферах науковці, вирішили підіграти комусь, хто хотів прикритися їхніми іменами для проштовхування власних інтересів. На відповідний висновок наштовхує присутність на заході тільки одного виробника ліків - заводу "Дарниця". А коли "банкет оплачений", то вже яка різниця спеціаліст ти кримінального права чи фармацевтичного?