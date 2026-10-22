Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на Геловін

Страшні історії бувають різними: одні лякають потойбічними істотами, інші тримають у напрузі до останньої хвилини, а деякі змушують замислитися над людськими страхами. За десятиліття горори пройшли шлях від класичних монстрів до психологічних трилерів і незвичних експериментів із жанром. УНН зібрав підбірку із топ-9 фільмів, які подарують моторошну атмосферу та допоможуть створити настрій для вечора жахів.

Дитина Розмарі

У фільмі Романа Поланскі звичайне життя молодої жінки поступово перетворюється на тривожну історію з містичним підтекстом. Розмарі починає підозрювати, що люди навколо неї приховують щось небезпечне, а події, які відбуваються з нею, мають значно темніше пояснення, ніж здається на перший погляд. Стрічка вирізняється атмосферою постійної тривоги та вмілим використанням недомовленості. Замість того щоб одразу показувати джерело страху, режисер залишає глядачеві простір для сумнівів і здогадок. Саме цей підхід зробив фільм помітним представником містичного горору.

Дзвінок

Журналістка Рейчел Келлер береться розслідувати загадкову загибель чотирьох підлітків. Усі вони незадовго до смерті переглянули дивну відеокасету, після чого отримали телефонний дзвінок із попередженням: їм залишилося жити лише сім днів. П’ята дівчина, яка стала свідком смерті подруги, втратила розум. Серед загиблих була племінниця Рейчел, тож журналістка вирішує з’ясувати, що приховує таємничий запис. Вона знаходить касету й переглядає її, але невдовзі отримує такий самий дзвінок із моторошним прогнозом власної смерті. Разом із другом, який працює відеоінженером, Рейчел намагається розгадати походження запису та зупинити невідому загрозу. Однак небезпека поширюється й на її родину: син журналістки випадково дивиться копію відео, після чого його починають переслідувати страшні видіння.

Бабадук

Амелія самостійно виховує сина Сема після загибелі чоловіка, який помер у день народження дитини. Жінка намагається впоратися з повсякденними труднощами, але поведінка хлопчика стає дедалі дивнішою. Сем переконаний, що в їхньому домі оселилося страшне створіння на ім’я Бабадук. Поступово страх проникає в життя всієї родини. Однак фільм розповідає не лише про загадкового монстра. Через історію Амелії режисерка показує виснаження матері, її внутрішню напругу та складність життя в умовах постійної відповідальності за дитину. "Бабадук" поєднує надприродний жах із психологічною драмою.

Хатина в лісі

Група молодих людей вирушає провести вихідні у віддаленій хатині серед лісу. Спочатку все нагадує знайомий сюжет класичного слешера, де компанія опиняється далеко від цивілізації та стикається з небезпекою. Проте дуже швидко стає зрозуміло, що події розвиваються зовсім не так, як можна було очікувати. Стрічка грається зі звичними правилами фільмів жахів і перетворює знайомі жанрові прийоми на частину несподіваної історії. Тут є типові персонажі, моторошна локація та ситуації, які нагадують десятки інших горорів, але автори використовують ці елементи для переосмислення жанру.

Паранормальне явище

Молода пара переїжджає до будинку, де починають відбуватися незрозумілі речі. Дівчина розповідає, що відчуває присутність невідомої істоти ще з дитинства. Її партнер вирішує встановити камеру, щоб зафіксувати все, що відбувається вночі. Фільм знятий у стилі псевдодокументалістики: глядач спостерігає за подіями через записи камери, що створює враження реальності. Орен Пелі працював над стрічкою у власному будинку, а бюджет виробництва становив близько 15 тисяч доларів. Після виходу фільм став великим комерційним успіхом і започаткував цілу франшизу.

Відьма

Події розгортаються в Новій Англії XVII століття. Родину пуритан виганяють із громади, і вона оселяється біля лісу, сподіваючись почати життя заново. Та спокій триває недовго: наймолодша дитина безслідно зникає, а в домі починають відбуватися дивні речі. Поступово між членами сім’ї зростають недовіра та страх. Матір охоплює відчай, батько починає сумніватися, а старшу доньку Томасін підозрюють у чаклунстві. Фільм створює напруження завдяки похмурій атмосфері, історичному тлу та конфлікту між релігійними переконаннями й незрозумілими подіями. Це повільний горор, у якому страх наростає поступово, а межа між забобонами та надприродним залишається непевною.

Конотопська відьма

Красуня Олена залишила своє відьомське минуле заради кохання та спокійного життя. Однак повномасштабне вторгнення руйнує її плани: під час спроби виїхати із зони бойових дій жінка втрачає коханого, якого вбивають російські окупанти. Пережите змінює Олену. Вона повертається до своєї справжньої сутності й використовує надприродні сили, щоб помститися тим, хто забрав у неї найдорожче. Фільм переосмислює образ конотопської відьми в контексті сучасної війни. У стрічці зіграли Тетяна Малкова й Тарас Цимбалюк. Для режисера Андрія Колесника це стала дебютна повнометражна робота. Під час знімання також використовували справжню трофейну військову техніку.

Анабель

Джон і Мія готуються стати батьками. Щоб потішити дружину, чоловік дарує їй вінтажну ляльку, яка має поповнити її колекцію. Але тієї ж ночі їхній дім стає місцем жорстокого нападу: до оселі вриваються члени сатанинського культу. Після цієї події подружжя стикається з незрозумілими явищами, пов’язаними з лялькою. За ними стоїть темна сутність, яка перетворює сімейний дім на місце постійного страху. "Анабель" поєднує тему окультизму з історією про загрозу для молодої родини. Особливу роль у створенні моторошної атмосфери відіграє сама лялька, чия нерухомість лише посилює відчуття небезпеки.

Інші

У середині 1940-х років Грейс Стюарт живе з двома дітьми в старовинному маєтку на острові Джерсі. Вона чекає на повернення чоловіка з війни, про якого давно немає звісток. Її діти не переносять сонячного світла, тому в будинку діють суворі правила: вікна мають бути закритими шторами, а двері щільно зачиненими. Звичний порядок порушується, коли донька Енн розповідає про незнайомого хлопчика, якого нібито бачила в будинку. Дівчинка стверджує, що він живе тут разом зі своєю родиною. Грейс спочатку не вірить її словам, але згодом сама помічає дивні речі. Фільм поступово розкриває історію, в якій таємниці старого маєтку переплітаються зі страхом та дуже несподівані сюжетні повороти.

Мама

Після загадкового зникнення батька дві маленькі сестри Вікторія та Лілі опиняються самі в покинутому будинку серед лісу. Через кілька років дівчат знаходять і забирають до себе їхній дядько Лукас та його дівчина Аннабель. Діти поступово звикають до нового життя, але поводяться незвично й постійно згадують про загадкову "Маму", яка, за їхніми словами, піклувалася про них упродовж усіх років самотності. Згодом дорослі починають помічати дивні явища в будинку... Воно постійно шкребе стіни і видає дивні звуки. Спочатку нові батьки вважають це вигадкою чи душевною травмою дітей, та в кінці стає очевидно - це їх мертва мати повернулась з того світу щоб доглянути за дітьми.