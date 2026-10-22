Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин

Страшные истории бывают разными: одни пугают потусторонними существами, другие держат в напряжении до последней минуты, а некоторые заставляют задуматься о человеческих страхах. За десятилетия хорроры прошли путь от классических монстров до психологических триллеров и необычных экспериментов с жанром. УНН собрал подборку из топ-9 фильмов, которые подарят зловещую атмосферу и помогут создать настроение для вечера ужасов.

Дитя Розмари

В фильме Романа Полански обычная жизнь молодой женщины постепенно превращается в тревожную историю с мистическим подтекстом. Розмари начинает подозревать, что окружающие её люди скрывают что-то опасное, а происходящие с ней события имеют гораздо более мрачное объяснение, чем кажется на первый взгляд. Картина выделяется атмосферой постоянной тревоги и умелым использованием недосказанности. Вместо того чтобы сразу показывать источник страха, режиссёр оставляет зрителю пространство для сомнений и догадок. Именно этот подход сделал фильм заметным представителем мистического хоррора.

Звонок

Журналистка Рэйчел Келлер берётся расследовать загадочную гибель четырёх подростков. Все они незадолго до смерти посмотрели странную видеокассету, после чего получили телефонный звонок с предупреждением: им осталось жить всего семь дней. Пятая девушка, ставшая свидетельницей смерти подруги, сошла с ума. Среди погибших была племянница Рэйчел, поэтому журналистка решает выяснить, что скрывает таинственная запись. Она находит кассету и просматривает её, но вскоре получает такой же звонок с жутким предсказанием собственной смерти. Вместе с другом, работающим видеоинженером, Рэйчел пытается разгадать происхождение записи и остановить неизвестную угрозу. Однако опасность распространяется и на её семью: сын журналистки случайно смотрит копию видео, после чего его начинают преследовать страшные видения.

Бабадук

Амелия одна воспитывает сына Сэма после гибели мужа, который умер в день рождения ребёнка. Женщина пытается справляться с повседневными трудностями, но поведение мальчика становится всё более странным. Сэм убеждён, что в их доме поселилось страшное существо по имени Бабадук. Постепенно страх проникает в жизнь всей семьи. Однако фильм рассказывает не только о загадочном монстре. Через историю Амелии режиссёр показывает материнское истощение, её внутреннее напряжение и сложность жизни в условиях постоянной ответственности за ребёнка. «Бабадук» сочетает сверхъестественный ужас с психологической драмой.

Хижина в лесу

Группа молодых людей отправляется провести выходные в отдалённой хижине среди леса. Сначала всё напоминает знакомый сюжет классического слэшера, где компания оказывается вдали от цивилизации и сталкивается с опасностью. Однако очень быстро становится понятно, что события развиваются совсем не так, как можно было ожидать. Картина играет с привычными правилами фильмов ужасов и превращает знакомые жанровые приёмы в часть неожиданной истории. Здесь есть типичные персонажи, зловещее место действия и ситуации, напоминающие десятки других хорроров, но авторы используют эти элементы для переосмысления жанра.

Паранормальное явление

Молодая пара переезжает в дом, где начинают происходить необъяснимые вещи. Девушка рассказывает, что ощущает присутствие неизвестного существа ещё с детства. Её партнёр решает установить камеру, чтобы зафиксировать всё, что происходит ночью. Фильм снят в стиле псевдодокументалистики: зритель наблюдает за событиями через записи с камеры, что создаёт впечатление реальности. Орен Пели работал над картиной в собственном доме, а бюджет производства составил около 15 тысяч долларов. После выхода фильм стал большим коммерческим успехом и положил начало целой франшизе.

Ведьма

События разворачиваются в Новой Англии XVII века. Семью пуритан изгоняют из общины, и она поселяется у леса, надеясь начать жизнь заново. Но спокойствие длится недолго: младший ребёнок бесследно исчезает, а в доме начинают происходить странные вещи. Постепенно между членами семьи растут недоверие и страх. Мать охватывает отчаяние, отец начинает сомневаться, а старшую дочь Томасин подозревают в колдовстве. Фильм создаёт напряжение благодаря мрачной атмосфере, историческому контексту и конфликту между религиозными убеждениями и необъяснимыми событиями. Это медленный хоррор, в котором страх нарастает постепенно, а граница между суевериями и сверхъестественным остаётся неопределённой.

Конотопская ведьма

Красавица Елена оставила своё ведьмовское прошлое ради любви и спокойной жизни. Однако полномасштабное вторжение разрушает её планы: во время попытки выехать из зоны боевых действий женщина теряет любимого, которого убивают российские оккупанты. Пережитое меняет Елену. Она возвращается к своей истинной сущности и использует сверхъестественные силы, чтобы отомстить тем, кто отнял у неё самое дорогое. Фильм переосмысливает образ конотопской ведьмы в контексте современной войны. В картине сыграли Татьяна Малкова и Тарас Цымбалюк. Для режиссёра Андрея Колесника это стала дебютная полнометражная работа. Во время съёмок также использовали настоящую трофейную военную технику.

Анабель

Джон и Мия готовятся стать родителями. Чтобы порадовать жену, мужчина дарит ей винтажную куклу, которая должна пополнить её коллекцию. Но в ту же ночь их дом становится местом жестокого нападения: в жилище врываются члены сатанинского культа. После этого супруги сталкиваются с необъяснимыми явлениями, связанными с куклой. За ними стоит тёмная сущность, которая превращает семейный дом в место постоянного страха. «Анабель» сочетает тему оккультизма с историей об угрозе для молодой семьи. Особую роль в создании жуткой атмосферы играет сама кукла, чья неподвижность лишь усиливает ощущение опасности.

Другие

В середине 1940-х годов Грейс Стюарт живёт с двумя детьми в старинном поместье на острове Джерси. Она ждёт возвращения мужа с войны, о котором давно нет никаких известий. Её дети не переносят солнечного света, поэтому в доме действуют строгие правила: окна должны быть закрыты шторами, а двери — плотно заперты. Привычный порядок нарушается, когда дочь Энн рассказывает о незнакомом мальчике, которого якобы видела в доме. Девочка утверждает, что он живёт здесь вместе со своей семьёй. Поначалу Грейс не верит её словам, но со временем сама замечает странные вещи. Фильм постепенно раскрывает историю, в которой тайны старого поместья переплетаются со страхом и очень неожиданными сюжетными поворотами.

Мама

После загадочного исчезновения отца две маленькие сестры Виктория и Лили оказываются одни в заброшенном доме посреди леса. Несколько лет спустя девочек находят и забирают к себе их дядя Лукас и его девушка Аннабель. Дети постепенно привыкают к новой жизни, но ведут себя необычно и постоянно вспоминают о загадочной «Маме», которая, по их словам, заботилась о них все годы одиночества. Вскоре взрослые начинают замечать странные явления в доме... Оно постоянно скребётся по стенам и издаёт странные звуки. Сначала новые родители считают это выдумкой или душевной травмой детей, но в конце становится очевидно — это их мёртвая мать вернулась с того света, чтобы заботиться о детях.