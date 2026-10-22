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Financial Times

Автоматичне оформлення міжнародних відправлень: у Держмитслужбі розповіли про нововведення

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Держмитслужба автоматизувала оформлення міжнародних посилок із використанням ШІ та системи управління ризиками. Фізичне пред’явлення не потрібне.

Автоматичне оформлення міжнародних відправлень: у Держмитслужбі розповіли про нововведення

Державна митна служба України запровадила автоматичне оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень. Про це повідомила пресслужба відомства, передає УНН.

Деталі

У митній службі зазначили, що в основі механізму полягає в поєднанні автоматизованої системи управління ризиками, зокрема із застосуванням технологій штучного інтелекту, та опрацювання попередньої інформації фахівцями митниці. Водночас для автоматичного оформлення передбачені додаткові критерії та більш суворі вимоги.

Рішення приймаються автоматично після подання попередніх електронних відомостей для митного оформлення. Це дає змогу оптимізувати обробку значних обсягів міжнародних відправлень без необхідності їх фізичного пред’явлення митниці

- зазначили в Державній митній службі.

Там додали, що запровадження автоматичного оформлення є важливим кроком у розвитку сучасних підходів до митного адміністрування.

Поєднання фахового аналізу, управління ризиками та автоматизованого прийняття рішень допомагає адаптувати митні процедури до зростання обсягів міжнародної торгівлі та потреб логістики, особливо в умовах воєнного стану

 - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо

Верховна Рада 15 жовтня ухвалила один з законопроєктів для скасування податкових пільг для посилок до 150 євро через іноземні маркетплейси, а саме - оподаткування ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок.

Євген Устименко

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