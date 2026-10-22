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Financial Times

Автоматическое оформление международных отправлений: в Государственной таможенной службе рассказали о нововведениях

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Государственная таможенная служба автоматизировала оформление международных посылок с использованием ИИ и системы управления рисками. Физическое предъявление не требуется.

Автоматическое оформление международных отправлений: в Государственной таможенной службе рассказали о нововведениях

Государственная таможенная служба Украины внедрила автоматическое оформление международных почтовых и экспресс-отправлений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

В таможенной службе отметили, что в основе механизма лежит сочетание автоматизированной системы управления рисками, в частности с применением технологий искусственного интеллекта, и обработки предварительной информации специалистами таможни. В то же время для автоматического оформления предусмотрены дополнительные критерии и более строгие требования.

Решения принимаются автоматически после представления предварительных электронных сведений для таможенного оформления. Это позволяет оптимизировать обработку значительных объемов международных отправлений без необходимости их физического предъявления таможне

- отметили в Государственной таможенной службе.

Там добавили, что внедрение автоматического оформления является важным шагом в развитии современных подходов к таможенному администрированию.

Сочетание профессионального анализа, управления рисками и автоматизированного принятия решений помогает адаптировать таможенные процедуры к росту объемов международной торговли и потребностям логистики, особенно в условиях военного положения

 - говорится в сообщении ведомства.

Напомним

Верховная Рада 15 октября приняла один из законопроектов для отмены налоговых льгот для посылок стоимостью до 150 евро через иностранные маркетплейсы, а именно - налогообложения НДС электронной торговли и международных посылок.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаТехнологии
Законы
ИИ (искусственный интеллект)
Военное положение
Государственная таможенная служба Украины
Верховная Рада