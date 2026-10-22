Автоматическое оформление международных отправлений: в Государственной таможенной службе рассказали о нововведениях
Киев • УНН
Государственная таможенная служба автоматизировала оформление международных посылок с использованием ИИ и системы управления рисками. Физическое предъявление не требуется.
Государственная таможенная служба Украины внедрила автоматическое оформление международных почтовых и экспресс-отправлений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
Детали
В таможенной службе отметили, что в основе механизма лежит сочетание автоматизированной системы управления рисками, в частности с применением технологий искусственного интеллекта, и обработки предварительной информации специалистами таможни. В то же время для автоматического оформления предусмотрены дополнительные критерии и более строгие требования.
Решения принимаются автоматически после представления предварительных электронных сведений для таможенного оформления. Это позволяет оптимизировать обработку значительных объемов международных отправлений без необходимости их физического предъявления таможне
Там добавили, что внедрение автоматического оформления является важным шагом в развитии современных подходов к таможенному администрированию.
Сочетание профессионального анализа, управления рисками и автоматизированного принятия решений помогает адаптировать таможенные процедуры к росту объемов международной торговли и потребностям логистики, особенно в условиях военного положения
Напомним
Верховная Рада 15 октября приняла один из законопроектов для отмены налоговых льгот для посылок стоимостью до 150 евро через иностранные маркетплейсы, а именно - налогообложения НДС электронной торговли и международных посылок.