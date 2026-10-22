Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій

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В Україні підбили підсумки проєкту "Знакові видання Незалежності: 35 книжок, які ми обираємо разом", присвяченого 35-річчю відновлення Незалежності. Перше місце в читацькому голосуванні посів психологічний трилер Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма", передає УНН із посиланням на Український інститут книги.

Деталі

Голосування тривало з 7 вересня до 6 жовтня. Читачі обирали від 1 до 35 книжок і видавничих серій із довгого списку 100 позицій, який попередньо сформували 40 експертів зі сфер літератури, культури та медіа.

За підсумками голосування було віддано 168 889 голосів.

Які книжки українці обрали знаковими

Як повідомили в Українському інституті книги, фінальний список об'єднав різні жанри, покоління авторів і способи осмислення нашого спільного досвіду. До нього увійшли сучасні романи, зокрема жанрова література, твори про війну, історичну пам'ять та українську ідентичність, поетичні збірки, нонфікшн і фундаментальні видання класиків.

Про високий запит на сучасну жанрову літературу свідчить лідерство роману Ілларіона Павлюка, який посів першу позицію за результатами читацького голосування. Також серед фіналістів опинилися трилогія Павла Дерев'янка "Літопис Сірого Ордену", цикл Макса Кідрука "Нові темні віки" та медичний трилер Андрія Сем'янківа "Танці з кістками".

Помітне місце у списку посідають книжки, присвячені українській історії, культурі та переосмисленню минулого. Серед них — "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані, "Брама Європи" Сергія Плохія, "Мова-меч" Євгенії Кузнєцової та "Бунт проти імперії: українські шістдесятники" Радомира Мокрика.

Вагомий акцент читачі зробили й на книжкових серіях, що відкривають українську літературну спадщину та повертають до культурного обігу важливі прозові й поетичні твори. У короткому списку опинилися зібрання творів Василя Стуса, Лесі Українки, Тараса Шевченка, а також серії української класики, які актуалізують не лише хрестоматійні, а й ті тексти, які раніше активно не видавались.

Одразу декілька авторів здобули більше однієї позиції у короткому списку: Сергій Жадан (3 позиції), Оксана Забужко (2 позиції як авторка і 1 — як упорядниця), Ліна Костенко (2 позиції), Євгенія Кузнєцова (2 позиції) та Іван Малкович (1 позицію як автор і 4 — як упорядник книжкових серій).

Український інститут книги також навів короткий список:

«Я бачу, вас цікавить пітьма», Ілларіон Павлюк. Видавництво «Видавництво Старого Лева», 2020 рік

«Гемінґвей нічого не знає», Артур Дронь. Видавництво «Видавництво Старого Лева», 2025 рік

«За Перекопом є земля. Кримський роман», Анастасія Левкова. Видавництво «Лабораторія», 2023 рік

Трилогія «Літопис Сірого Ордену», Павло Дерев’янко. Видавництво «Дім Химер» (2019), видавництво «Видавництво Старого Лева», 2025 рік

«Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР», Вахтанг Кіпіані. Видавництво Vivat, 2019, 2021 рік

Цикл «Нові темні віки» (2 книжки), Макс Кідрук. Видавництво «Бородатий Тамарин», 2022, 2026 рік

«Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності», Сергій Плохій. Видавництво КСД, 2016 рік

Серія «Українська поетична антологія» (31 книжка), Іван Малкович (упорядник). Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012-2026 роки

Серія «Vivat Класика» (24 книжки), Ярина Цимбал (упорядниця). Видавництво Vivat, 2023-2026 роки

«Записки українського самашедшего», Ліна Костенко. Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010 рік

«Маруся Чурай», Ліна Костенко. Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018 рік

«Мова-меч. Як говорила радянська імперія», Євгенія Кузнєцова. Видавництво «Твоя підпільна гуманітарка», 2023 рік

«Спитайте Мієчку», Євгенія Кузнєцова. Видавництво «Видавництво Старого Лева», 2021 рік

«Інтернат», Сергій Жадан. Видавництво Meridian Czernowitz, 2017 рік

«Абетка», Іван Малкович (автор і упорядник). Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1992, 1993 рік

Серія «Неканонічний канон» (40 книжок), Віра Агєєва (упорядниця). Видавництво «Віхола», 2022-2026 роки

«Ukraїner: Країна зсередини», Богдан Логвиненко. Видавництво «Видавництво Старого Лева», 2019 рік, видавництво Ukraїner, 2024 рік

«Жадан. Усі вірші. 1993–2023», Сергій Жадан. Видавництво Meridian Czernowitz, 2024 рік

«Солодка Даруся», Марія Матіос. Літературна Агенція «Піраміда», 2004 рік, видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024 рік

«Василь Стус. Повне зібрання творів у 6 томах, 9 книгах», Михайлина Коцюбинська і Дмитро Стус (упорядники). Видавництво «Просвіта», 1994-1998 роки

Серія «100 казок» (3 книжки), Іван Малкович (упорядник). Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005 рік

«Леся Українка. Повне академічне зібрання творів у 14 томах», Віра Агеєва, Юрій Громик, Оксана Забужко, Ірина Констанкевич, Марія Моклиця, Сергій Романов (редколегія). ВНУ ім. Лесі Українки, Комора, Смолоскип, Український інститут книги, 2021 рік.

«Танці з кістками», Андрій Сем’янків. Видавництво «Віхола», 2022 рік

Польові дослідження з українського сексу», Оксана Забужко. Видавництво «Згода», 1996 рік, видавництво «Факт», 2004 рік, видавництво «Спадщина», 2015 рік, видавництво «Комора», 2025 рік

«Музей покинутих секретів», Оксана Забужко. Видавництво «Факт», 2009 рік, видавництво «Спадщина», 2012 рік, видавництво «Комора», 2020 рік

«Бунт проти імперії: українські шістдесятники», Радомир Мокрик. Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023 рік

«Ворошиловград», Сергій Жадан. Видавництво «Фоліо», 2010 рік, видавництво КСД, 2015 рік

Серія «Розстріляне відродження. Вибрані твори» (16 книжок), Осип Зінкевич, Володимир Панченко, Олександр Ушкалов, Надія Білик, Наталія Гавдіда, Оксана Танюк, Олеся Омельчук, Анатолій Ткаченко, Дана Ткаченко, Ростислав Мельників (колектив упорядників). Видавництво «Смолоскип», 2001-2025 роки

«Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у 12 томах», М. Г. Жулинський (голова), В. С. Бородін (заступник голови), С. А. Гальченко (заступник голови), О. К. Федорук (заступник голови), І. М. Дзюба, О.В. Мишанич, В.В. Німчук, В.В. Рубан, Г. А. Скрипник, В.Л. Смілянська, Н. П. Чамата, В.І. Пахаренко, В. М. Яцюк, А.Я. Бельдій. (редколегія) М. М. Павлюк, Ю.В. Пелешенко, Т. М. Різниченко, В.Л. Смілянська, В.О. Судак, Н.П. Чамат, В. Є. Шубравський (упорядники). Видавництво «Наукова думка», 2001-2025 роки

Серія «Улюблені вірші» (3 книжки), Іван Малкович (упорядник). Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1994 рік

«Вірші з бійниці», Максим «Далі» Кривцов. Видавництво «Наш Формат», 2023 рік

«Доця», Тамара Горіха Зерня. Видавництво «Білка», 2019 рік

«Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші», Володимир Вакуленко-К. Видавництво Vivat, 2023 рік

«Амадока», Софія Андрухович. Видавництво «Видавництво Старого Лева», 2020 рік

«Століття Якова», Володимир Лис. Видавництво КСД, 2010 рік, видавництво «Фоліо», 2025 рік.

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Приз читацьких симпатій: як українці проголосували у Дії

Окремим напрямом проєкту стало опитування в застосунку Дія, присвячене знаковим українським книжкам, виданим у 2022–2026 роках. У межах цієї номінації користувачі обирали книжку, яка, на їхню думку, заслуговує на спеціальну відзнаку читацьких симпатій, з-поміж 15 номінованих видань.

Переможцем стала "Колонія" Макса Кідрука, яка отримала 23% (14 052) голосів.

Загалом у Дії свій голос віддали 60 596 користувачів. Повні результати доступні в застосунку Дія. Спеціальна номінація стала додатковою можливістю залучити широку аудиторію до розмови про українські книжки, що з'явилися під час повномасштабної війни.

Загалом у межах двох голосувань було віддано 229 485 голосів.

Серед видань 2022–2026 років також змагалися:

«Танці з кістками», Андрій Семʼянків — 7 699 голосів.

«За Перекопом є земля. Кримський роман», Анастасія Левкова — 7 035 голосів.

«Бунт проти імперії: українські шістдесятники», Радомир Мокрик — 5 831 голос.

«Вірші з бійниці», Максим «Далі» Кривцов — 4 289 голосів.

«Гемінґвей нічого не знає», Артур Дронь — 4 118 голосів.

«Мова-меч. Як говорила радянська імперія», Євгенія Кузнєцова — 3 424 голоси.

«Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші», Володимир Вакуленко — 3 373 голоси.

«Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект», Ігор Козловський — 2 210 голосів.

«Позивний для Йова. Хроніки вторгнення», Олександр Михед — 1 705 голосів.

«Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька», Віра Курико — 1 571 голос.

«Свідчення», Вікторія Амеліна — 1 501 голос.

«Гра в перевдягання», Артем Чех — 1 501 голос.

«Як читати українських класиків», Ростислав Семків — 1 155 голосів.

«Списки», Мирослав Лаюк — 1 132 голоси.

Контекст

"Знакові видання Незалежності: 35 книжок, які ми обираємо разом" — спільний проєкт MEGOGO BOOKS та Українського інституту книги, присвячений 35-річчю Незалежності України. На першому етапі проєкту 40 експертів зі сфер літератури, культури та медіа сформували довгий список зі 100 книжок і видавничих серій, опублікованих у період 1991-2026 років. Під час другого етапу, який тривав із 7 вересня до 6 жовтня, українці голосували за видання із довгого списку, обираючи від 1 до 35 позицій. За результатами читацького голосування сформовано короткий список із 34 видань та видавничих серій.

Знаковою в межах проєкту вважалася книжка або серія, яка мала тривалий вплив на читачів або суспільство: ставала приводом для розмов і дискусій, допомагала переосмислювати історію та ідентичність, повертала важливі імена й теми до суспільного дискурсу, впливала на розвиток української мови та культури або ставала частиною спільного досвіду цілого покоління.