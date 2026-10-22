Украинцы определили "знаковые издания Независимости" — какая книга заняла первое место, а какая завоевала приз читательских симпатий

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В Украине подвели итоги проекта "Знаковые издания Независимости: 35 книг, которые мы выбираем вместе", посвящённого 35-летию восстановления Независимости. Первое место в читательском голосовании занял психологический триллер Иллариона Павлюка "Я вижу, вас интересует тьма", передаёт УНН со ссылкой на Украинский институт книги.

Детали

Голосование продолжалось с 7 сентября по 6 октября. Читатели выбирали от 1 до 35 книг и издательских серий из длинного списка из 100 позиций, который предварительно сформировали 40 экспертов в сферах литературы, культуры и медиа.

По итогам голосования было отдано 168 889 голосов.

Какие книги украинцы выбрали знаковыми

Как сообщили в Украинском институте книги, финальный список объединил разные жанры, поколения авторов и способы осмысления нашего общего опыта. В него вошли современные романы, в том числе жанровая литература, произведения о войне, исторической памяти и украинской идентичности, поэтические сборники, нон-фикшн и фундаментальные издания классиков.

О высоком спросе на современную жанровую литературу свидетельствует лидерство романа Иллариона Павлюка, который занял первую позицию по результатам читательского голосования. Также среди финалистов оказались трилогия Павла Деревянко "Летопись Серого Ордена", цикл Макса Кидрука "Новые тёмные века" и медицинский триллер Андрея Семьянкива "Танцы с костями".

Заметное место в списке занимают книги, посвящённые украинской истории, культуре и переосмыслению прошлого. Среди них — "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани, "Врата Европы" Сергея Плохия, "Язык-меч" Евгении Кузнецовой и "Бунт против империи: украинские шестидесятники" Радомира Мокрика.

Весомый акцент читатели сделали и на книжных сериях, которые открывают украинское литературное наследие и возвращают в культурный оборот важные прозаические и поэтические произведения. В короткий список вошли собрания сочинений Василия Стуса, Леси Украинки, Тараса Шевченко, а также серии украинской классики, которые актуализируют не только хрестоматийные, но и ранее активно не издававшиеся тексты.

Сразу несколько авторов получили более одной позиции в коротком списке: Сергей Жадан (3 позиции), Оксана Забужко (2 позиции как автор и 1 — как составительница), Лина Костенко (2 позиции), Евгения Кузнецова (2 позиции) и Иван Малкович (1 позицию как автор и 4 — как составитель книжных серий).

Украинский институт книги также привёл короткий список:

«Я вижу, вас интересует тьма», Илларион Павлюк. Издательство «Издательство Старого Льва», 2020 год

«Хемингуэй ничего не знает», Артур Дронь. Издательство «Издательство Старого Льва», 2025 год

«За Перекопом есть земля. Крымский роман», Анастасия Левкова. Издательство «Лаборатория», 2023 год

Трилогия «Летопись Серого Ордена», Павел Деревянко. Издательство «Дом Химер» (2019), издательство «Издательство Старого Льва», 2025 год

«Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР», Вахтанг Кипиани. Издательство Vivat, 2019, 2021 год

Цикл «Новые тёмные века» (2 книги), Макс Кидрук. Издательство «Бородатый Тамарин», 2022, 2026 год

«Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости», Сергей Плохій. Издательство КСД, 2016 год

Серия «Украинская поэтическая антология» (31 книга), Иван Малкович (составитель). Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012-2026 годы

Серия «Vivat Классика» (24 книги), Ярина Цымбал (составительница). Издательство Vivat, 2023-2026 годы

«Записки украинского самашедшего», Лина Костенко. Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010 год

«Маруся Чурай», Лина Костенко. Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018 год

«Язык-меч. Как говорила советская империя», Евгения Кузнецова. Издательство «Твоя подпольная гуманитарка», 2023 год

«Спросите Миечку», Евгения Кузнецова. Издательство «Издательство Старого Льва», 2021 год

«Интернат», Сергей Жадан. Издательство Meridian Czernowitz, 2017 год

«Азбука», Иван Малкович (автор и составитель). Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1992, 1993 год

Серия «Неканонический канон» (40 книг), Вера Аге́ева (составительница). Издательство «Вихола», 2022–2026 годы

«Ukraїner: Страна изнутри», Богдан Логвиненко. Издательство «Издательство Старого Льва», 2019 год, издательство Ukraїner, 2024 год

«Жадан. Все стихи. 1993–2023», Сергей Жадан. Издательство Meridian Czernowitz, 2024 год

«Сладкая Даруся», Мария Матиос. Литературное агентство «Пирамида», 2004 год, издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024 год

«Василий Стус. Полное собрание сочинений в 6 томах, 9 книгах», Михаилина Коцюбинская и Дмитрий Стус (составители). Издательство «Просвита», 1994–1998 годы

Серия «100 сказок» (3 книги), Иван Малкович (составитель). Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005 год

«Леся Украинка. Полное академическое собрание сочинений в 14 томах», Вера Агеева, Юрий Громык, Оксана Забужко, Ирина Констанкевич, Мария Моклица, Сергей Романов (редколлегия). ВНУ им. Леси Украинки, Комора, Смолоскип, Украинский институт книги, 2021 год.

«Танцы с костями», Андрей Семьянкив. Издательство «Вихола», 2022 год

Полевые исследования украинского секса», Оксана Забужко. Издательство «Згода», 1996 год, издательство «Факт», 2004 год, издательство «Наследие», 2015 год, издательство «Комора», 2025 год

«Музей брошенных секретов», Оксана Забужко. Издательство «Факт», 2009 год, издательство «Наследие», 2012 год, издательство «Комора», 2020 год

«Бунт против империи: украинские шестидесятники», Радомир Мокрик. Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023 год

«Ворошиловград», Сергей Жадан. Издательство «Фолио», 2010 год, издательство КСД, 2015 год

Серия «Расстрелянное возрождение. Избранные произведения» (16 книг), Осип Зинкевич, Владимир Панченко, Александр Ушкалов, Надежда Билык, Наталья Гавдида, Оксана Танюк, Олеся Омельчук, Анатолий Ткаченко, Дана Ткаченко, Ростислав Мельников (коллектив составителей). Издательство «Смолоскип», 2001–2025 годы

«Тарас Шевченко. Полное собрание сочинений в 12 томах», М. Г. Жулинский (председатель), В. С. Бородин (заместитель председателя), С. А. Гальченко (заместитель председателя), О. К. Федорук (заместитель председателя), И. М. Дзюба, О. В. Мышанич, В. В. Нимчук, В. В. Рубан, Г. А. Скрипник, В. Л. Смелянская, Н. П. Чамата, В. И. Пахаренко, В. М. Яцюк, А. Я. Бельдий. (редколлегия) М. М. Павлюк, Ю. В. Пелешенко, Т. М. Ризниченко, В. Л. Смелянская, В. О. Судак, Н. П. Чамат, В. Е. Шубравский (составители). Издательство «Научная мысль», 2001–2025 годы

Серия «Любимые стихи» (3 книги), Иван Малкович (составитель). Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1994 год

«Стихи из бойницы», Максим «Дали» Кривцов. Издательство «Наш Формат», 2023 год

«Дочка», Тамара Гориха Зерня. Издательство «Белка», 2019 год

«Я превращаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи», Владимир Вакуленко-К. Издательство Vivat, 2023 год

«Амадока», София Андрухович. Издательство «Издательство Старого Льва», 2020 год

«Столетие Якова», Владимир Лис. Издательство КСД, 2010 год, издательство «Фолио», 2025 год.

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Приз зрительских симпатий: как украинцы проголосовали в «Дії»

Отдельным направлением проекта стал опрос в приложении «Дія», посвящённый знаковым украинским книгам, изданным в 2022–2026 годах. В рамках этой номинации пользователи выбирали книгу, которая, по их мнению, заслуживает специальной награды зрительских симпатий, из 15 номинированных изданий.

Победителем стала "Колония" Макса Кидрука, которая получила 23% (14 052) голосов.

Всего в «Дії» свой голос отдали 60 596 пользователей. Полные результаты доступны в приложении «Дія». Специальная номинация стала дополнительной возможностью привлечь широкую аудиторию к разговору об украинских книгах, появившихся во время полномасштабной войны.

Всего в рамках двух голосований было отдано 229 485 голосов.

Среди изданий 2022–2026 годов также соревновались:

«Танцы с костями», Андрей Семьянкив — 7 699 голосов.

«За Перекопом есть земля. Крымский роман», Анастасия Левкова — 7 035 голосов.

«Бунт против империи: украинские шестидесятники», Радомир Мокрик — 5 831 голос.

«Стихи из бойницы», Максим «Дали» Кривцов — 4 289 голосов.

«Хемингуэй ничего не знает», Артур Дронь — 4 118 голосов.

«Язык-меч. Как говорила советская империя», Евгения Кузнецова — 3 424 голоса.

«Я превращаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи», Владимир Вакуленко — 3 373 голоса.

«Человек на перекрёстке. Размышления об экзистенциальном интеллекте», Игорь Козловский — 2 210 голосов.

«Позывной для Иова. Хроники вторжения», Александр Михед — 1 705 голосов.

«Летиция Кур'ята и все её вымышленные любовники, которым она солгала о своём отце», Вера Курико — 1 571 голос.

«Свидетельства», Виктория Амелина — 1 501 голос.

«Игра в переодевание», Артём Чех — 1 501 голос.

«Как читать украинских классиков», Ростислав Сёмкив — 1 155 голосов.

«Списки», Мирослав Лаюк — 1 132 голоса.

Контекст

"Знаковые издания Независимости: 35 книг, которые мы выбираем вместе" — совместный проект MEGOGO BOOKS и Украинского института книги, посвящённый 35-летию Независимости Украины. На первом этапе проекта 40 экспертов из сфер литературы, культуры и медиа сформировали длинный список из 100 книг и книжных серий, опубликованных в период 1991–2026 годов. Во время второго этапа, который длился с 7 сентября по 6 октября, украинцы голосовали за издания из длинного списка, выбирая от 1 до 35 позиций. По результатам читательского голосования сформирован короткий список из 34 изданий и книжных серий.

Знаковой в рамках проекта считалась книга или серия, которая оказывала длительное влияние на читателей или общество: становилась поводом для разговоров и дискуссий, помогала переосмысливать историю и идентичность, возвращала важные имена и темы в общественный дискурс, влияла на развитие украинского языка и культуры или становилась частью общего опыта целого поколения.