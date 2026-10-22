Трамп поскаржився, що досі не отримав Пулітцерівську премію

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що досі не отримав ні Нобелівської, ні Пулітцерівської премії, передає УНН із посиланням на AP.

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Президент США розповідав про те, як йому не вдалося здобути Нобелівську премію миру, попри його зусилля, спрямовані на припинення війн. Він часто порушує цю тему, водночас запевняючи, що його зовсім не засмучує відсутність цієї нагороди.

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У середу Трамп у певний момент назвав її "Пулітцерівською", а за мить додав: "Я не отримав Нобелівської премії. А за свої письмові праці я мав би отримати Пулітцерівську премію".

Залишається незрозумілим, яку саме зі своїх літературних робіт він вважає гідною такої відзнаки.

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