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Ганебне й прикре рішення - Трамп розкритикував Норвегію через Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 2694 перегляди

Трамп розкритикував Норвегію після присудження премії Наві Піллей. Він заявив, що нагорода дискредитована, і приписав собі запобігання війнам.

Ганебне й прикре рішення - Трамп розкритикував Норвегію через Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю знову висловив невдоволення тим, що не отримав Нобелівську премію миру, назвавши це ганебним і прикрим рішенням, яке залишило пляму на Норвегії - країні, де працює Нобелівський комітет. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп різко висловився на адресу Норвегії через кілька годин після того, як комітет присудив цьогорічну премію Наві Піллей — колишній судді Міжнародного кримінального суду, яка керувала підготовкою доповіді ООН, у якій зроблено висновок, що Ізраїль вчинив геноцид у Газі.

Під час передвиборчого мітингу в Сірак’юсі, штат Нью-Йорк, Трамп назвав Піллей "загадковою особою".

"Я ніколи не чув про цю людину. Ніхто не чув".

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Щороку протягом свого президентства Трамп висловлював розчарування через те, що йому не вдалося отримати цю нагороду.

"Це незмивна пляма на країні Норвегії та на тих людях, які ухвалили таке ганебне й прикре рішення", — заявив Трамп.

Він перелічив низку конфліктів, урегулювання яких, за його словами, відбулося за його участю. Трамп також заявив, що допоміг запобігти початку воєн між Північною та Південною Кореєю, Японією та Північною Кореєю, а також Китаєм і Тайванем, не надавши жодних доказів на підтвердження своїх слів.

"Нобелівська премія миру назавжди дискредитована жменькою радикальних ідеологів, які виступають проти демократії та є справжніми ворогами цивілізації. І ми цього не забудемо, Норвегіє", — заявив він.

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Ольга Розгон

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