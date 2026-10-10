Позорное и досадное решение — Трамп раскритиковал Норвегию из-за Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира, назвав это постыдным и прискорбным решением, которое оставило пятно на Норвегии — стране, где работает Нобелевский комитет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Трамп резко высказался в адрес Норвегии через несколько часов после того, как комитет присудил премию этого года Нави Пиллей — бывшей судье Международного уголовного суда, руководившей подготовкой доклада ООН, в котором сделан вывод о том, что Израиль совершил геноцид в Газе.

Во время предвыборного митинга в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, Трамп назвал Пиллей «загадочной личностью».

«Я никогда не слышал об этом человеке. Никто не слышал».

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Ежегодно на протяжении своего президентства Трамп выражал разочарование тем, что ему не удалось получить эту награду.

«Это несмываемое пятно на стране Норвегии и на тех людях, которые приняли такое постыдное и прискорбное решение», — заявил Трамп.

Он перечислил ряд конфликтов, урегулирование которых, по его словам, произошло при его участии. Трамп также заявил, что помог предотвратить начало войн между Северной и Южной Кореей, Японией и Северной Кореей, а также Китаем и Тайванем, не предоставив никаких доказательств в подтверждение своих слов.

«Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована горсткой радикальных идеологов, выступающих против демократии и являющихся настоящими врагами цивилизации. И мы этого не забудем, Норвегия», — заявил он.

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