Нобелевскую премию мира 2026 года получила Наванетхем Пиллэй из ЮАР

Нобелевскую премию мира за 2026 год получила Наванетхем "Нави" Пиллэй из ЮАР. Об этом сообщили в Нобелевском комитете 9 октября, пишет УНН.

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 2026 год Наванетхем "Нави" Пиллэй за её усилия по продвижению мира и международного права - сообщили в комитете.

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Как указано, "Нобелевская премия мира за 2026 год присуждается человеку, который с исключительными мужеством и честностью проложил путь к более всеобъемлющему глобальному правопорядку. Лауреатка этого года Нави Пиллэй сыграла важную роль в обеспечении преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид".

"Преданность лауреатки Нобелевской премии мира 2026 года Нави Пиллэй универсальным правовым принципам и её твёрдый моральный компас являются неизменными составляющими её долгой карьеры. Пиллэй родилась в семье индийского тамильского происхождения во времена апартеида в Дурбане, Южная Африка, и стала юристом и первопроходцем в области права, сталкиваясь с глубокой структурной дискриминацией, сегрегацией и исключением. Сквозной нитью является её ранняя работа по защите Нельсона Манделы и других лиц, выступавших против апартеида, вплоть до её работы судьёй в некоторых ключевых международных судебных делах нашего времени", — говорится в заявлении.

Нынешняя лауреатка, как отмечается, "значительно расширила сферу применения и влияние международного права. Она работала судьёй в Высоком суде Южной Африки, Международном уголовном трибунале по Руанде и Международном уголовном суде. Она была Верховным комиссаром Организации Объединённых Наций по правам человека и до недавнего времени возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию оккупированной палестинской территории. Сегодня Нави Пиллэй является судьёй Международного суда ООН по делу, в котором Мьянму обвиняют в геноциде".

"В исторических международных судебных делах она доказала, что правовые меры могут помочь предотвратить акты войны и насилия. Нави Пиллэй также внесла свой вклад в укрепление институтов международного права. Её независимость, опыт и непоколебимость сделали её одним из наиболее уважаемых международных юристов современности", — сказано в заявлении.

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