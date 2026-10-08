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Канадская поэтесса Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе 2026 года

Киев • УНН

 • 5136 просмотра

Канадская поэтесса и эссеистка Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года. Комитет отметил её смелое творчество.

Канадская поэтесса Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе 2026 года

Нобелевскую премию по литературе 2026 года получила канадская поэтесса и эссеистка Энн Карсон. Об этом 8 октября сообщил Нобелевский комитет, пишет УНН.

Нобелевская премия по литературе 2026 года присуждена канадской авторке Энн Карсон "за её смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы"

- сообщили в комитете.

Нынешняя лауреатка Нобелевской премии Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто, Канада. В 1981 году она опубликовала свою докторскую диссертацию в журнале "Classics" под названием "Odi et Amo Ergo Sum" и на протяжении всей своей карьеры совмещала написание стихов с переводческой работой и преподаванием в различных университетах.

"Почти всё её литературное творчество сосредоточено на пересечении одержимости филолога словами и стремления поэта к новому значению. Она сама определила этимологию слов как отправную точку для всего своего творчества", - отметили в комитете.

Новая лауреатка Нобелевской премии Энн Карсон опубликовала серию выдающихся работ в 1990-х годах. Среди них — "Эссе о стеклянной калькуляции" (The Glass Essay) в сборнике "Стекло, ирония и Бог" (Glass, Irony, and God) (1995), "которая демонстрирует потенциал длинной поэмы, где границы жанров размываются".

В том же десятилетии была опубликована ещё одна работа, которую часто называют величайшей в творчестве Карсон, под названием "Автобиография Красного: Роман в стихах" (Autobiography of Red: A Novel in Verse) (1998).

"На протяжении всей своей писательской деятельности Карсон с лёгким прикосновением исследует возможности письма, процесс, благодаря которому литературный эскиз стал для неё особенно ценным. Её сотрудничество с художниками-визуалистами и хореографами, а также с оперными и театральными режиссёрами демонстрирует свободу, с которой она относится к литературным ожиданиям и системам правил. Именно это лежит в основе выдающегося значения, которое её работа с 1990-х годов имела для международной художественной и литературной сцены", - говорится в заявлении комитета.

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Юлия Шрамко

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