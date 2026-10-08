Канадская поэтесса Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе 2026 года

Нобелевскую премию по литературе 2026 года получила канадская поэтесса и эссеистка Энн Карсон. Об этом 8 октября сообщил Нобелевский комитет, пишет УНН.

Нобелевская премия по литературе 2026 года присуждена канадской авторке Энн Карсон "за её смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы" - сообщили в комитете.

Нынешняя лауреатка Нобелевской премии Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто, Канада. В 1981 году она опубликовала свою докторскую диссертацию в журнале "Classics" под названием "Odi et Amo Ergo Sum" и на протяжении всей своей карьеры совмещала написание стихов с переводческой работой и преподаванием в различных университетах.

"Почти всё её литературное творчество сосредоточено на пересечении одержимости филолога словами и стремления поэта к новому значению. Она сама определила этимологию слов как отправную точку для всего своего творчества", - отметили в комитете.

Новая лауреатка Нобелевской премии Энн Карсон опубликовала серию выдающихся работ в 1990-х годах. Среди них — "Эссе о стеклянной калькуляции" (The Glass Essay) в сборнике "Стекло, ирония и Бог" (Glass, Irony, and God) (1995), "которая демонстрирует потенциал длинной поэмы, где границы жанров размываются".

В том же десятилетии была опубликована ещё одна работа, которую часто называют величайшей в творчестве Карсон, под названием "Автобиография Красного: Роман в стихах" (Autobiography of Red: A Novel in Verse) (1998).

"На протяжении всей своей писательской деятельности Карсон с лёгким прикосновением исследует возможности письма, процесс, благодаря которому литературный эскиз стал для неё особенно ценным. Её сотрудничество с художниками-визуалистами и хореографами, а также с оперными и театральными режиссёрами демонстрирует свободу, с которой она относится к литературным ожиданиям и системам правил. Именно это лежит в основе выдающегося значения, которое её работа с 1990-х годов имела для международной художественной и литературной сцены", - говорится в заявлении комитета.

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