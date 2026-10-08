Канадська поетеса Енн Карсон отримала Нобелівську премію з літератури 2026 року

Нобелівську премію з літератури 2026 року здобула канадська поетеса і есеїстка Енн Карсон. Про це повідомив 8 жовтня Нобелівський комітет, пише УНН.

Нобелівська премія з літератури 2026 року присуджена канадській авторці Енн Карсон "за її сміливу та винахідливу творчість, яка в грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури" - повідомили у комітеті.

Цьогорічна лауреатка Нобелівської премії Енн Карсон народилася 1950 року в Торонто у Канаді. У 1981 році вона опублікувала свою докторську дисертацію в журналі "Classics " під назвою "Odi et Amo Ergo Sum" і протягом усієї своєї кар'єри поєднувала написання поезії з перекладацькою роботою та викладанням у різних університетах.

"Майже вся її літературна творчість зосереджена на перетині одержимості філолога словами та прагнення поета до нового значення. Вона сама визначила етимологію слів як відправну точку для всієї своєї творчості", - зазначили у комітеті.

Нова лауреатка Нобелівської премії Енн Карсон опублікувала серію визначних робіт у 1990-х роках. Серед них — "Есе про скляну калькуляцію" (The Glass Essay) у збірці "Скло, іронія та Бог" (Glass, Irony, and God) (1995), "яка демонструє потенціал довгої поеми, де межі жанрів розмиваються".

У тому ж десятилітті було опубліковано ще одну роботу, яку часто називають найвидатнішою у Карсон, під назвою "Автобіографія Червоного: Роман у віршах" (Autobiography of Red: A Novel in Verse) (1998).

"Протягом усієї своєї авторської діяльності Карсон з легким дотиком досліджує можливості письма, процес, завдяки якому літературний ескіз став для неї особливо цінним. Її співпраця з художниками-візуалістами та хореографами, а також з оперними та театральними режисерами демонструє свободу, з якою вона ставиться до літературних очікувань та систем правил. Саме це лежить в основі видатного значення, яке її робота з 1990-х років мала для міжнародної мистецької та літературної сцени", - ідеться у заяві комітету.

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