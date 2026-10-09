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Техніка

Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАР

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Лауреаткою стала юристка з ПАР Наві Піллей. Її відзначили за захист міжнародного права та переслідування воєнних злочинів і геноциду.

Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАР

Нобелівську премію миру за 2026 рік отримала Наванетхем "Наві" Піллей із ПАР. Про це повідомили в Нобелівському комітеті 9 жовтня, пише УНН.

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру за 2026 рік Наванетхем "Наві" Піллей за її зусилля у просуванні миру та міжнародного права

- повідомили у комітеті.

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Як вказано, "Нобелівська премія миру за 2026 рік присуджується людині, яка з винятковою мужністю та чесністю проклала шлях до більш всеохоплюючого глобального правового порядку. Лауреатка цього року Наві Піллей відіграла важливу роль у забезпеченні переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду".

"Відданість лауреатки Нобелівської премії миру 2026 року Наві Піллей універсальним правовим принципам та її твердий моральний компас є константами її довгої кар'єри. Піллей народилася в родині індійського тамільського походження за часів апартеїду в Дурбані, Південна Африка, і стала юристом та піонером у праві, стикаючись із глибокою структурною дискримінацією, сегрегацією та виключенням. Спільною ниткою є її рання робота із захисту Нельсона Мандели та інших осіб, які виступали проти апартеїду, аж до її роботи суддею в деяких ключових міжнародних судових справах нашого часу", - ідеться у заяві.

Цьогорічна лауреатка, як зазначається, "значно розширила сферу застосування та вплив міжнародного права. Вона працювала суддею у Високому суді Південної Африки, Міжнародному кримінальному трибуналі з Руанди та Міжнародному кримінальному суді. Вона була Верховним комісаром Організації Об'єднаних Націй з прав людини і донедавна очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування окупованої палестинської території. Сьогодні Наві Піллей є суддею Міжнародного суду ООН у справі, де М'янму звинувачують у геноциді".

"В історичних міжнародних судових справах вона довела, що правові заходи можуть допомогти запобігти актам війни та насильства. Наві Піллей також зробила свій внесок у зміцнення інституцій міжнародного права. Її незалежність, досвід та непохитність зробили її одним із найшанованіших міжнародних юристів сучасності", - сказано у заяві.

Канадська поетеса Енн Карсон отримала Нобелівську премію з літератури 2026 року08.10.26, 14:09 • 11676 переглядiв

Юлія Шрамко

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