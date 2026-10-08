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The Guardian

Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру 2026

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Трамп заявив, що заслуговує на премію миру 2026 року, але не знає рішення комітету. Лауреата оголосять у п’ятницю.

Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру 2026

Президент США Дональд Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру 2026 року, однак не знає, чи отримає її. Норвезький Нобелівський комітет має оголосити лауреата премії у п’ятницю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Я не знаю, яким буде їхнє рішення", - сказав Трамп про премію 2026 року, лауреата якої Норвезький Нобелівський комітет оголосить у п’ятницю. "Вони мають репутацію людей, які, можливо, не вручають її таким, як я".

Відтоді як минулого року він повернувся до Білого дому, Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на цю, можливо, найпрестижнішу у світі нагороду.

"Саме час", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. "Але минулого разу для мене було великою честю отримати її опосередковано від лауреатки, яка сказала, що ніхто в історії не заслуговує на неї більше, ніж президент Трамп".

Лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявляли, що висунули Трампа на премію, хоча перевірити ці заяви неможливо.

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Видання зазначає, що сторони деяких конфліктів, які Трамп вважає врегульованими, заперечують роль президента США у дипломатичних зусиллях, а в деяких із цих регіонів бойові дії знову спалахнули, зокрема в Демократичній Республіці Конго та вздовж кордону між Камбоджею і Таїландом.

Трампу не вдалося досягти врегулювання війни росії проти України, яку він обіцяв завершити в перший день свого другого президентського терміну. Удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до конфлікту, що триває вже сім місяців, порушив глобальні постачання енергоносіїв і спричинив зростання цін на газ напередодні проміжних виборів у листопаді.

Серед фаворитів на отримання премії цього року — Папа Лев, Міжнародний кримінальний суд та спеціальний доповідач з питань Палестинських територій.

Нагадаємо

У січні венесуельська опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелівської премії миру 2025 року, прагнучи заручитися підтримкою США для своїх зусиль у Венесуелі.

Трамп заявив, що має отримати премію після того, як із моменту вступу на посаду минулого січня втрутився у вісім конфліктів.

Ольга Розгон

Світ
Камбоджа
Ізраїль
Венесуела
Таїланд
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Пакистан
Демократична Республіка Конго
Іран