Президент США Дональд Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру 2026 року, однак не знає, чи отримає її. Норвезький Нобелівський комітет має оголосити лауреата премії у п’ятницю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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"Я не знаю, яким буде їхнє рішення", - сказав Трамп про премію 2026 року, лауреата якої Норвезький Нобелівський комітет оголосить у п’ятницю. "Вони мають репутацію людей, які, можливо, не вручають її таким, як я".

Відтоді як минулого року він повернувся до Білого дому, Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на цю, можливо, найпрестижнішу у світі нагороду.

"Саме час", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. "Але минулого разу для мене було великою честю отримати її опосередковано від лауреатки, яка сказала, що ніхто в історії не заслуговує на неї більше, ніж президент Трамп".

Лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявляли, що висунули Трампа на премію, хоча перевірити ці заяви неможливо.

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Видання зазначає, що сторони деяких конфліктів, які Трамп вважає врегульованими, заперечують роль президента США у дипломатичних зусиллях, а в деяких із цих регіонів бойові дії знову спалахнули, зокрема в Демократичній Республіці Конго та вздовж кордону між Камбоджею і Таїландом.

Трампу не вдалося досягти врегулювання війни росії проти України, яку він обіцяв завершити в перший день свого другого президентського терміну. Удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до конфлікту, що триває вже сім місяців, порушив глобальні постачання енергоносіїв і спричинив зростання цін на газ напередодні проміжних виборів у листопаді.

Серед фаворитів на отримання премії цього року — Папа Лев, Міжнародний кримінальний суд та спеціальний доповідач з питань Палестинських територій.

Нагадаємо

У січні венесуельська опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелівської премії миру 2025 року, прагнучи заручитися підтримкою США для своїх зусиль у Венесуелі.

Трамп заявив, що має отримати премію після того, як із моменту вступу на посаду минулого січня втрутився у вісім конфліктів.