Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира 2026 года

$44.860.0850.160.48
ukenru
09:00 • 9492 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры с партнёрами - о чём и когда будут говорить
08:41 • 5998 просмотра
Южная Корея заявила об отзыве посла из Украины на фоне ситуации с пленными КНДР
07:59 • 9308 просмотра
Графиков стало больше, из-за вражеских атак перебои с электричеством в четырех областях
Эксклюзив
07:36 • 22943 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
8 октября, 00:49 • 36510 просмотра
Трамп перед выборами раздаёт американцам $2,35 млрд — Reuters
7 октября, 22:14 • 38936 просмотра
российский дрон попал в дом в Киеве: пострадали 4 человекаPhoto
7 октября, 19:38 • 33288 просмотра
Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар
7 октября, 18:52 • 31022 просмотра
Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте
7 октября, 17:59 • 52137 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto
7 октября, 17:45 • 23899 просмотра
"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
78%
748мм
Популярные новости
Дворец спорта в Киеве назовут в честь легендарного Игоря Турчина8 октября, 01:20 • 19836 просмотра
"С гордостью похоронила": Лавров обвинил Европу в срыве договорённостей России и США в Анкоридже8 октября, 01:51 • 17059 просмотра
В российском Сасово горит здание с заводом «Саста» и дата-центром «Яндекса»Video8 октября, 02:24 • 16328 просмотра
Украина вошла в четвёрку наименее мирных стран мира — рейтинг Глобального индекса мираPhoto8 октября, 04:15 • 5798 просмотра
США и рф ведут переговоры о возможном восстановлении "Северных потоков" - Reuters07:29 • 13642 просмотра
публикации
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
07:36 • 22960 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 52145 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 49351 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
Эксклюзив
7 октября, 15:25 • 46450 просмотра
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?7 октября, 13:42 • 47298 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Марин Ле Пен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидетьVideo7 октября, 20:37 • 27363 просмотра
Трамп вручит Маску высшую научную награду США7 октября, 19:53 • 26438 просмотра
Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж7 октября, 16:56 • 25995 просмотра
Папа Лев на встрече с епископами в Ватикане, вероятно, обсудит повторные браки и католиков-геев7 октября, 15:43 • 26076 просмотра
Трэвис Баркер показал фото из больницы, но не раскрыл причину7 октября, 14:51 • 25869 просмотра
Актуальное
Audi Q5
Тесла Модель Y
Хранитель
Нефть марки Brent
The New York Times

Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира 2026 года

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Трамп заявил, что заслуживает премии мира 2026 года, но не знает решения комитета. Лауреата объявят в пятницу.

Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира 2026 года, однако не знает, получит ли ее. Норвежский Нобелевский комитет должен объявить лауреата премии в пятницу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Я не знаю, каким будет их решение", — сказал Трамп о премии 2026 года, лауреата которой Норвежский Нобелевский комитет объявит в пятницу. "У них репутация людей, которые, возможно, не вручают ее таким, как я".

С тех пор как в прошлом году он вернулся в Белый дом, Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает этой, возможно, самой престижной в мире награды.

"Самое время", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. "Но в прошлый раз для меня было большой честью получить ее косвенно от лауреатки, которая сказала, что никто в истории не заслуживает ее больше, чем президент Трамп".

Лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявляли, что выдвинули Трампа на премию, хотя проверить эти заявления невозможно.

Трамп вручит Маску высшую научную награду США07.10.26, 22:53 • 26438 просмотров

Издание отмечает, что стороны некоторых конфликтов, которые Трамп считает урегулированными, отрицают роль президента США в дипломатических усилиях, а в некоторых из этих регионов боевые действия вновь вспыхнули, в частности в Демократической Республике Конго и вдоль границы между Камбоджей и Таиландом.

Трампу не удалось добиться урегулирования войны россии против Украины, которую он обещал завершить в первый день своего второго президентского срока. Удары США и Израиля по Ирану привели к конфликту, который продолжается уже семь месяцев, нарушили глобальные поставки энергоносителей и вызвали рост цен на газ накануне промежуточных выборов в ноябре.

Среди фаворитов на получение премии в этом году — Папа Лев, Международный уголовный суд и специальный докладчик по вопросам Палестинских территорий.

Напомним

В январе венесуэльская лидер оппозиции Мария Корина Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира 2025 года, стремясь заручиться поддержкой США для своих усилий в Венесуэле.

Трамп заявил, что должен получить премию после того, как с момента вступления в должность в январе прошлого года вмешался в восемь конфликтов.

Ольга Розгон

Новости Мира
Камбоджа
Израиль
Венесуэла
Таиланд
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Пакистан
Демократическая Республика Конго
Иран