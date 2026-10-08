Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира 2026 года, однако не знает, получит ли ее. Норвежский Нобелевский комитет должен объявить лауреата премии в пятницу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Я не знаю, каким будет их решение", — сказал Трамп о премии 2026 года, лауреата которой Норвежский Нобелевский комитет объявит в пятницу. "У них репутация людей, которые, возможно, не вручают ее таким, как я".

С тех пор как в прошлом году он вернулся в Белый дом, Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает этой, возможно, самой престижной в мире награды.

"Самое время", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. "Но в прошлый раз для меня было большой честью получить ее косвенно от лауреатки, которая сказала, что никто в истории не заслуживает ее больше, чем президент Трамп".

Лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявляли, что выдвинули Трампа на премию, хотя проверить эти заявления невозможно.

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Издание отмечает, что стороны некоторых конфликтов, которые Трамп считает урегулированными, отрицают роль президента США в дипломатических усилиях, а в некоторых из этих регионов боевые действия вновь вспыхнули, в частности в Демократической Республике Конго и вдоль границы между Камбоджей и Таиландом.

Трампу не удалось добиться урегулирования войны россии против Украины, которую он обещал завершить в первый день своего второго президентского срока. Удары США и Израиля по Ирану привели к конфликту, который продолжается уже семь месяцев, нарушили глобальные поставки энергоносителей и вызвали рост цен на газ накануне промежуточных выборов в ноябре.

Среди фаворитов на получение премии в этом году — Папа Лев, Международный уголовный суд и специальный докладчик по вопросам Палестинских территорий.

Напомним

В январе венесуэльская лидер оппозиции Мария Корина Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира 2025 года, стремясь заручиться поддержкой США для своих усилий в Венесуэле.

Трамп заявил, что должен получить премию после того, как с момента вступления в должность в январе прошлого года вмешался в восемь конфликтов.