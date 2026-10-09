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The New York Times

Нобелевская лауреатка Нави Пиллэй пошутила о разделе премии с Трампом

Киев • УНН

 • 4972 просмотра

Нави Пиллэй пошутила, что может поделиться Нобелевской премией мира с Дональдом Трампом. Ранее премию получила Мария Корина Мачадо.

Нобелевская лауреатка Нави Пиллэй пошутила о разделе премии с Трампом

Лауреатка Нобелівської премии мира Нави Пиллей "подразнила" президента США Дональда Трампа после того, как получила награду за свои усилия по продвижению мира и международного права. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Южноафриканская юристка и бывшая Верховная комиссарка ООН по правам человека пошутила, что может "поделиться наградой" с президентом США, если люди продолжат аплодировать.

"Если вы будете хлопать немного больше, я могу поделиться этой наградой с Трампом", — сказала Пиллей в видео, опубликованном в X Генеральным секретарём Amnesty International, на котором видно, как Пиллей аплодируют после объявления о награде.

"Эта новость станет ударом для президента США, который оказывал чрезвычайное давление на норвежский комитет, чтобы тот присудил ему награду в прошлом году. Получение Нобелевской премии мира давно является чем-то вроде несбыточной мечты для Трампа, которой он ещё не достиг", — говорится в публикации.

Пакистан объявил, что в этом году снова номинировал его на премию за "историческую роль в продвижении мира в Южной Азии".

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила премию в 2025 году за свою борьбу за достижение демократического перехода в южноамериканской стране, получив признание как женщина, "которая поддерживает пламя демократии среди сгущающейся тьмы".

Мачадо посвятила премию президенту США за "его решительную поддержку нашего дела" и вручила ему свою Нобелевскую медаль вскоре после того, как Мадуро был отстранён от власти в январе этого года. Однако этот жест был в значительной степени символическим, поскольку Нобелевский комитет заявил, что сама награда не может быть передана.

Как отмечает Daily Mail, "её победа, несомненно, будет воспринята как громкий упрёк Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которые оба отвергли выводы комиссии ООН, которую она возглавляла". И добавляет, что "победа Пиллей вновь привлекает внимание к продолжающейся вражде Трампа с Международным уголовным судом". Администрация Трампа уже ввела санкции против 13 сотрудников МУС, среди которых ключевые прокуроры и девять судей, включая президента суда из Японии Томоко Аканэ.

Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира 2026 года 08.10.26, 13:12 • 3996 просмотров

Юлия Шрамко

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