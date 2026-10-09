Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з Трампом

Лауреатка Нобелівської премії миру Наві Піллей "піддражнила" президента США Дональда Трампа після того, як отримала нагороду за свої зусилля у просуванні миру та міжнародного права. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Південноафриканська юристка та колишня Верховна комісарка ООН з прав людини пожартувала, що може "поділитися нагородою" з президентом США, якщо люди продовжуватимуть аплодувати.

"Якщо ви будете плескати трохи більше, я можу поділитися цією нагородою з Трампом", – сказала Піллей у відео, опублікованому у X Генеральним секретарем Amnesty International, на якому видно, як Піллей аплодують після оголошення нагороди.

"Ця новина стане ударом для президента США, який чинив надзвичайний тиск на норвезький комітет, щоб той присудив йому нагороду минулого року. Отримання Нобелівської премії миру давно є чимось на зразок нездійсненої мрії для Трампа, яку він ще не досяг", - ідеться у публікації.

Пакистан оголосив, що цього року знову номінував його на премію за "історичну роль у просуванні миру в Південній Азії".

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо отримала премію у 2025 році за свою боротьбу за досягнення демократичного переходу в південноамериканській країні, отримавши визнання як жінка, "яка підтримує полум'я демократії серед зростаючої темряви".

Мачадо присвятила премію президенту США за "його рішучу підтримку нашої справи" та вручила йому свою Нобелівську медаль невдовзі після того, як Мадуро було усунено від влади в січні цього року. Однак цей жест був значною мірою символічним, оскільки Нобелівський комітет заявив, що саму відзнаку не може бути передано.

Як зазначає Daily Mail, "її перемога, безсумнівно, буде сприйнята як гучний докір Трампу та прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, які обидва відкинули висновки комісії ООН, яку вона очолювала". І додає, що "перемога Піллей знову привертає увагу до триваючої ворожнечі Трампа з Міжнародним кримінальним судом". Адміністрація Трампа вже запровадила санкції проти 13 співробітників МКС, серед яких ключові прокурори та дев'ять суддів, включаючи президента суду з Японії Томоко Акане.

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