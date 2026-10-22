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The Economist

Трамп пожаловался, что до сих пор не получил Пулитцеровскую премию

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

Дональд Трамп пожаловался на отсутствие Нобелевской премии мира. Он также заявил, что заслуживает Пулитцеровской премии за свои труды.

Трамп пожаловался, что до сих пор не получил Пулитцеровскую премию
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что до сих пор не получил ни Нобелевской, ни Пулитцеровской премии, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Президент США рассказывал о том, как ему не удалось получить Нобелевскую премию мира, несмотря на его усилия, направленные на прекращение войн. Он часто поднимает эту тему, одновременно уверяя, что его вовсе не огорчает отсутствие этой награды.

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В среду Трамп в какой-то момент назвал ее "Пулитцеровской", а мгновение спустя добавил: "Я не получил Нобелевской премии. А за свои письменные работы я должен был бы получить Пулитцеровскую премию".

Остается непонятным, какую именно из своих литературных работ он считает достойной такой награды.

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Антонина Туманова

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Дональд Трамп