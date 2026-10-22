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Lockheed Martin F-35 Lightning II
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Данія закупить далекобійні ракети на тлі зростання російської загрози - ЗМІ

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Данія придбає далекобійні ракети Joint Strike та Anthem для посилення наступних спроможностей і стримування Росії. Угода включає озброєння для F-35.

Данія закупить далекобійні ракети на тлі зростання російської загрози - ЗМІ

Данія планує витратити мільярди крон на високоточні ракети великої дальності для своїх збройних сил, включаючи озброєння для своїх винищувачів F-35, виконуючи обіцянку додати наступальні спроможності, на тлі посилення скандинавської країною оборони проти росії. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Уряд у Копенгагені закупить ракети у двох постачальників, за словами джерел, знайомих з угодою. Пакет включає ракети Joint Strike, вироблені норвезькою Kongsberg Gruppen ASA, а також ракети Anthem від Covenant, виробництво яких здійснюється в Німеччині, повідомили джерела.

Уряд Німеччини також веде переговори щодо деталей контракту на закупівлю з Covenant, за словами джерел.

TV2 повідомляв про угоду раніше та повідомив, що міністр оборони Данії Єппе Бруус проведе брифінг для преси пізніше у четвер. Його міністерство відмовилося від коментарів. Речники Covenant та Kongsberg також відмовилися від коментарів.

Таке придбання Данією відбувається після торішнього рішення додати ракети більшої дальності та дрони до арсеналу Данії, крок, який прем'єр-міністр Метте Фредеріксен на той час назвала "зміною парадигми" для країни, яка зосереджувалася на оборонній зброї.

Уряд країни тоді заявив, що нові системи дозволять Данії не лише протидіяти повітряним загрозам, але й завдавати ударів по загрозах далеко від своєї території. Фредеріксен сказала, що метою є посилення стримування та уникнення війни, на тлі того, як росія займає дедалі агресивнішу позицію щодо Європи.

Данія різко збільшила військові витрати після того, як повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило середовище безпеки в Європі, інвестуючи у все: від протиповітряної оборони та винищувачів до дронів та боєприпасів.

У НАТО попереджають, що Європа може не витримати тривалої війни з рф - The Guardian06.09.26, 03:46 • 11569 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Війна в Україні
Метте Фредеріксен
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Данія
Німеччина
Україна