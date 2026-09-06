У НАТО попереджають, що Європа може не витримати тривалої війни з рф - The Guardian
Київ • УНН
Військові планувальники НАТО сумніваються у готовності Європи до війни на виснаження з росією. E5 пропонує посилити оборонну координацію.
Військові планувальники, які співпрацюють з НАТО, побоюються, що якщо розпочнеться війна з росією, Європа не зможе витримати тривалої війни на виснаження через відсутність бойової готовності. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.
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Зазначається, що песимізм відображає занепокоєння тим, що росія може перемогти у так званій гібридній війні з Європою, послаблюючи можливості, доступні військовим планувальникам НАТО у разі військового конфлікту.
Зростання підтримки популістських сил у провідних військових державах Європи також ставить під загрозу пропозиції щодо групи з п'яти європейських країн, включаючи Велику Британію (Е5 - ред.), взяти на себе нову координаційну роль, оскільки США готуються скоротити свої зобов'язання щодо традиційної оборони Європи
Вказується, що E5 пропонує об'єднання всіх європейських країн зі значним оборонно-промисловим потенціалом і, можливо, згодом "включення України в контекст перемир'я", оскільки Київ зараз має "найбільшу та найсильнішу армію в Європі".
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путін не прагне нападати на НАТО - Трамп04.09.26, 22:13 • 5620 переглядiв