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У НАТО попереджають, що Європа може не витримати тривалої війни з рф - The Guardian

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Військові планувальники НАТО сумніваються у готовності Європи до війни на виснаження з росією. E5 пропонує посилити оборонну координацію.

У НАТО попереджають, що Європа може не витримати тривалої війни з рф - The Guardian

Військові планувальники, які співпрацюють з НАТО, побоюються, що якщо розпочнеться війна з росією, Європа не зможе витримати тривалої війни на виснаження через відсутність бойової готовності. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що песимізм відображає занепокоєння тим, що росія може перемогти у так званій гібридній війні з Європою, послаблюючи можливості, доступні військовим планувальникам НАТО у разі військового конфлікту.

Зростання підтримки популістських сил у провідних військових державах Європи також ставить під загрозу пропозиції щодо групи з п'яти європейських країн, включаючи Велику Британію (Е5 - ред.), взяти на себе нову координаційну роль, оскільки США готуються скоротити свої зобов'язання щодо традиційної оборони Європи

- йдеться у статті.

Вказується, що E5 пропонує об'єднання всіх європейських країн зі значним оборонно-промисловим потенціалом і, можливо, згодом "включення України в контекст перемир'я", оскільки Київ зараз має "найбільшу та найсильнішу армію в Європі".

Нагадаємо

НАТО вперше провело навчання для захисту від атомних субмарин рф без участі США.

путін не прагне нападати на НАТО - Трамп04.09.26, 22:13 • 5620 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Світ
Ядерна зброя
Війна в Україні
The Guardian
НАТО
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна