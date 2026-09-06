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НАТО вперше провело навчання для захисту від атомних субмарин рф без участі США - Politico

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Союзники НАТО відпрацювали полювання на російські підводні човни поблизу Ісландії без американських кораблів і літаків. У маневрах взяли участь європейські та канадські сили.

НАТО вперше провело навчання для захисту від атомних субмарин рф без участі США - Politico

Союзники по НАТО зібралися поблизу Ісландії, щоб відпрацювати полювання на російські підводні човни. Уперше за багаторічну історію цих навчань до них не долучився жоден американський корабель чи літак. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до навчань були залучені німецькі літаки-розвідники, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. При цьому вперше з початку цих щорічних маневрів, відомих як "Північний Вікінг", жоден американський корабель чи літак не приєднався до маневрів.

Сили НАТО, очолювані французьким командувачем, мали на меті довести собі та москві, що вони можуть захистити континент без американського лідерства

- йдеться у статті.

Автори вказують, що лише два роки тому ці навчання проводили два десантні кораблі ВМС США, повні морських піхотинців та літаків. Але оскільки більшість із них перебуває на Близькому Сході та в Карибському басейні, нині у Північній Атлантиці - здебільшого канадські та європейські кораблі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін не прагне нападати на територію НАТО.

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Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Ісландія
Канада
Бельгія
Німеччина
Сполучені Штати Америки