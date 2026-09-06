НАТО вперше провело навчання для захисту від атомних субмарин рф без участі США - Politico
Київ • УНН
Союзники НАТО відпрацювали полювання на російські підводні човни поблизу Ісландії без американських кораблів і літаків. У маневрах взяли участь європейські та канадські сили.
Союзники по НАТО зібралися поблизу Ісландії, щоб відпрацювати полювання на російські підводні човни. Уперше за багаторічну історію цих навчань до них не долучився жоден американський корабель чи літак. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.
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Зазначається, що до навчань були залучені німецькі літаки-розвідники, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. При цьому вперше з початку цих щорічних маневрів, відомих як "Північний Вікінг", жоден американський корабель чи літак не приєднався до маневрів.
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Автори вказують, що лише два роки тому ці навчання проводили два десантні кораблі ВМС США, повні морських піхотинців та літаків. Але оскільки більшість із них перебуває на Близькому Сході та в Карибському басейні, нині у Північній Атлантиці - здебільшого канадські та європейські кораблі.
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