"Славія" втратила перемогу за 2 хвилини, "Баварія" та МЮ влаштували розгроми: результати матчів Ліги чемпіонів
Київ • УНН
Славія поступилася Лансу 2:3, пропустивши двічі наприкінці матчу. Баварія та МЮ здобули розгромні перемоги, Шахтар зіграв 1:1.
У Лізі чемпіонів завершилися чергові матчі стартового туру загального етапу. Найдраматичніший поєдинок вечора відбувся у Празі, де "Славія", граючи в меншості, ще на останній хвилині перемагала "Ланс" 2:1, але двічі пропустила наприкінці та поступилася 2:3, пише УНН.
Деталі
"Баварія" впевнено розпочала турнір матчем проти норвезького "Буде/Глімта". Мюнхенці забили 5 м'ячів і не дозволили супернику відповісти – 5:0.
"Манчестер Юнайтед" також не залишив шансів своєму супернику. Англійський клуб розгромив новачка Ліги чемпіонів "Сабах" із рахунком 4:0.
Дебют "Комо" та нічия "Шахтаря"
Успішним виявився дебют у Лізі чемпіонів для італійського "Комо". Команда впевнено перемогла німецький "РБ Лейпциг" – 4:1 та здобула перші 3 очки в турнірі.
Український "Шахтар" розпочав виступи в Лізі чемпіонів виїзним матчем проти ПСВ. Команди обмінялися голами та завершили зустріч із рахунком 1:1.
З таким самим рахунком раніше завершився матч між турецьким "Фенербахче" та італійською "Ромою" – 1:1.
Таким чином, серед матчів вечора найбільші перемоги здобули "Баварія" та "Манчестер Юнайтед", тоді як "Комо" відзначив свій дебют у головному єврокубковому турнірі переконливою перемогою. Найбільш драматичною стала розв'язка у Празі, де "Славія" за лічені хвилини перетворила перемогу на поразку.
Шахтар зіграв унічию з ПСВ у "дебютному матчі" Ліги чемпіонів10.09.26, 22:17 • 1004 перегляди