"Славія" втратила перемогу за 2 хвилини, "Баварія" та МЮ влаштували розгроми: результати матчів Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів завершилися чергові матчі стартового туру загального етапу. Найдраматичніший поєдинок вечора відбувся у Празі, де "Славія", граючи в меншості, ще на останній хвилині перемагала "Ланс" 2:1, але двічі пропустила наприкінці та поступилася 2:3, пише УНН.

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"Баварія" впевнено розпочала турнір матчем проти норвезького "Буде/Глімта". Мюнхенці забили 5 м'ячів і не дозволили супернику відповісти – 5:0.

"Манчестер Юнайтед" також не залишив шансів своєму супернику. Англійський клуб розгромив новачка Ліги чемпіонів "Сабах" із рахунком 4:0.

Дебют "Комо" та нічия "Шахтаря"

Успішним виявився дебют у Лізі чемпіонів для італійського "Комо". Команда впевнено перемогла німецький "РБ Лейпциг" – 4:1 та здобула перші 3 очки в турнірі.

Український "Шахтар" розпочав виступи в Лізі чемпіонів виїзним матчем проти ПСВ. Команди обмінялися голами та завершили зустріч із рахунком 1:1.

З таким самим рахунком раніше завершився матч між турецьким "Фенербахче" та італійською "Ромою" – 1:1.

Таким чином, серед матчів вечора найбільші перемоги здобули "Баварія" та "Манчестер Юнайтед", тоді як "Комо" відзначив свій дебют у головному єврокубковому турнірі переконливою перемогою. Найбільш драматичною стала розв'язка у Празі, де "Славія" за лічені хвилини перетворила перемогу на поразку.

Шахтар зіграв унічию з ПСВ у "дебютному матчі" Ліги чемпіонів