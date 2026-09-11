"Славия" упустила победу за 2 минуты, "Бавария" и МЮ разгромили соперников: результаты матчей Лиги чемпионов
Киев • УНН
«Славия» уступила «Лансу» со счётом 2:3, пропустив дважды в концовке матча. «Бавария» и МЮ одержали разгромные победы, «Шахтёр» сыграл вничью 1:1.
В Лиге чемпионов завершились очередные матчи стартового тура общего этапа. Самый драматичный поединок вечера состоялся в Праге, где «Славия», играя в меньшинстве, еще на последней минуте обыгрывала «Ланс» со счетом 2:1, но дважды пропустила в концовке и уступила — 2:3, пишет УНН.
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«Бавария» уверенно начала турнир матчем против норвежского «Буде/Глимта». Мюнхенцы забили 5 мячей и не позволили сопернику ответить — 5:0.
«Манчестер Юнайтед» также не оставил шансов своему сопернику. Английский клуб разгромил дебютанта Лиги чемпионов «Сабах» со счетом 4:0.
Дебют «Комо» и ничья «Шахтера»
Успешным оказался дебют в Лиге чемпионов для итальянского «Комо». Команда уверенно победила немецкий «РБ Лейпциг» — 4:1 и набрала первые 3 очка в турнире.
Украинский «Шахтер» начал выступление в Лиге чемпионов выездным матчем против ПСВ. Команды обменялись голами и завершили встречу со счетом 1:1.
С таким же счетом ранее завершился матч между турецким «Фенербахче» и итальянской «Ромой» — 1:1.
Таким образом, среди матчей вечера крупнейшие победы одержали «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», тогда как «Комо» отметил свой дебют в главном еврокубковом турнире убедительной победой. Самой драматичной стала развязка в Праге, где «Славия» за считанные минуты превратила победу в поражение.
«Шахтёр» сыграл вничью с ПСВ в «дебютном матче» Лиги чемпионов10.09.26, 22:17 • 1014 просмотров