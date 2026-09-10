«Шахтёр» сыграл вничью с ПСВ в «дебютном матче» Лиги чемпионов

$44.650.1851.990.35
ukenru
Эксклюзив
16:18 • 15740 просмотра
По 5 тыс. долларов каждому: Трамп прибегает к популизму ради политического выживания — эксперт
15:21 • 17744 просмотра
Туск заявил, что спецслужбы Украины и Польши предотвратили угрозу на одном из пограничных переходов
10 сентября, 13:12 • 17471 просмотра
Баллистическая ракета FP-7 от Fire Point будет готова к боевому применению в течение нескольких недель - CEO компанииPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 12:51 • 17088 просмотра
Украину ждёт дождливый уикенд: на западе и севере температура упадёт до 18°
Эксклюзив
10 сентября, 12:21 • 14934 просмотра
"Укрзалізниця" вводит ограничения на сообщение Харьков - Изюм: как добраться между городамиPhoto
10 сентября, 12:17 • 12678 просмотра
Инфляция в Украине в августе ускорилась до 8,1%. В НБУ назвали причины
10 сентября, 12:05 • 11605 просмотра
Жёлтый уровень угрозы беспилотников — могут ли дети оставаться в классах и что делать педагогам
10 сентября, 11:21 • 13028 просмотра
Fire Point стирает понятие "глубокого тыла" рф: FP-1 поразил цель на Урале - генеральный директор компании Ирина Терех
Эксклюзив
10 сентября, 10:20 • 17556 просмотра
Более 30 тысяч хасидов уже прибыли в Украину на празднование иудейского Нового года — ГПСУ
10 сентября, 10:12 • 33549 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.2м/с
66%
747мм
Популярные новости
Из пяти танкеров, по которым нанесли удары американские военные, три связаны с российским теневым флотом - Власюк10 сентября, 10:37 • 5160 просмотра
Отсрочку для педагогов школ теперь можно оформить в «Резерв+»10 сентября, 11:00 • 14461 просмотра
СБУ задержала 19-летнего киллера фсб, который готовил убийство активиста в Киевской областиPhotoVideo10 сентября, 11:43 • 3870 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point14:49 • 16685 просмотра
Смертоносная атака на ТРЦ в Павлограде: число жертв возросло до пяти, а раненых — до 6717:36 • 6828 просмотра
публикации
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point14:49 • 16729 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 33547 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 35888 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
10 сентября, 06:57 • 43699 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 56761 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Дональд Трамп
Вигивский Иван Михайлович
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Павлоград
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 38763 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 37906 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 38807 просмотра
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 37302 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»9 сентября, 20:58 • 36830 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Техника
FIFA (серия видеоигр)

«Шахтёр» сыграл вничью с ПСВ в «дебютном матче» Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 598 просмотра

«Шахтёр» на выезде сыграл 1:1 с ПСВ в первом туре Лиги чемпионов. Мендоса забил дебютный гол, а Дест сравнял счёт.

«Шахтёр» сыграл вничью с ПСВ в «дебютном матче» Лиги чемпионов

В первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» в гостях играл с нидерландским ПСВ. Матч завершился вничью со счётом 1:1, передаёт УНН со ссылкой на ФК «Шахтёр».

На первый матч евросезона главный тренер «горняков» Арда Туран выбрал следующий стартовый состав: Ризнык — в воротах, в центре обороны действовали Матвиенко и Бондарь, на флангах защиты — Винисиус Тобиас и Педро Энрике, в середине поля вышли Очеретько, Изаки и Марлон Гомес, на позициях вингеров — Мендоса и Алиссон, центральным нападающим был Кауан Элиас. 

Осторожный первый тайм с голом Мендосы перед перерывом

Футболисты «Шахтёра» активно начали игру: в стартовые минуты контролировали мяч, комбинировали на чужой половине поля и нанесли первый удар в матче, когда попытку Алиссона заблокировал защитник хозяев. В ответ эйндховенцы создали едва ли не единственный до перерыва по-настоящему голевой момент: Перишич мощно бил с лёта с правого фланга штрафной — мяч прошёл над дальней девяткой. В дальнейшем донетчане много держали мяч на своей половине поля, выманивая соперника как можно глубже, однако нидерландцы не рисковали идти вперёд большими силами. Такая позиционная борьба с большим количеством фолов и остановок продолжалась на протяжении всего тайма, команды держали темп, атаковали, однако без остроты в завершающей фазе. А развязка наступила в компенсированное время: Марлон Гомес самоотверженно поборолся за мяч в центральном круге, Изаки сыграл слева на Глейкера Мендосу, который в фирменном стиле промчался по флангу к штрафной, сместился к центру и эффектно закрутил мяч в правый угол — 0:1! Это первый мяч венесуэльского вингера за «оранжево-чёрных» в его дебютной игре в Лиге чемпионов. 

Быстрый гол соперника и итоговая ничья

Второй тайм начался с бешеного давления в исполнении ПСВ, и уже на 48-й минуте хозяева сумели сравнять счёт: прострельная передача с левого фланга прошла в центр штрафной, откуда Дест с лёта вогнал мяч под правую штангу. «Горняки» отреагировали на пропущенный гол тем, что перехватили инициативу и провели серию собственных опасных атак, заработав несколько стандартов подряд. В одном из них Алиссон угрожал воротам соперника ударом со штрафного — мяч прошёл выше левой девятки. В середине тайма Арда Туран сделал первые замены, выпустив Невертона и Траоре. Тем временем неплохой момент имел Изаки, который убежал по правому флангу к воротам, однако пробил во вратаря. Команды поочерёдно контролировали мяч и строили позиционные атаки, однако оборонительная игра с обеих сторон была почти безошибочной. На 80-й минуте произошёл спорный эпизод: Изаки после толчка в спину упал в чужой штрафной, однако арбитры не решились назначить пенальти. А ещё через несколько минут донетчане могли отличиться во второй раз: Очеретько сбросил мяч на угол вратарской, где Траоре был готов забивать, но его на мгновение опередил Дест. Уже в следующем эпизоде Педро Энрике в затяжной атаке едва не забросил мяч под перекладину. На последней минуте основного времени тренерский штаб украинцев провёл ещё одну двойную замену — в игру вошли Крыськив и Лукас. Однако повлиять на результат они уже не успели. 

1:1 — «Шахтёр» открывает свой еврокубковый сезон выездной ничьёй с ПСВ.

Добавим 

Следующий матч в Лиге чемпионов УЕФА подопечные Арды Турана проведут 14 октября, когда будут принимать греческий АЕК в Лондоне. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

"Шахтёр" планирует провести "домашние матчи" Лиги чемпионов в Лондоне21.08.26, 19:41 • 3647 просмотров

Антонина Туманова

Спорт
Шахтер (Донецк)
УЕФА
Лондон