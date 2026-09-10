«Шахтёр» сыграл вничью с ПСВ в «дебютном матче» Лиги чемпионов

В первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» в гостях играл с нидерландским ПСВ. Матч завершился вничью со счётом 1:1, передаёт УНН со ссылкой на ФК «Шахтёр».

На первый матч евросезона главный тренер «горняков» Арда Туран выбрал следующий стартовый состав: Ризнык — в воротах, в центре обороны действовали Матвиенко и Бондарь, на флангах защиты — Винисиус Тобиас и Педро Энрике, в середине поля вышли Очеретько, Изаки и Марлон Гомес, на позициях вингеров — Мендоса и Алиссон, центральным нападающим был Кауан Элиас.

Осторожный первый тайм с голом Мендосы перед перерывом

Футболисты «Шахтёра» активно начали игру: в стартовые минуты контролировали мяч, комбинировали на чужой половине поля и нанесли первый удар в матче, когда попытку Алиссона заблокировал защитник хозяев. В ответ эйндховенцы создали едва ли не единственный до перерыва по-настоящему голевой момент: Перишич мощно бил с лёта с правого фланга штрафной — мяч прошёл над дальней девяткой. В дальнейшем донетчане много держали мяч на своей половине поля, выманивая соперника как можно глубже, однако нидерландцы не рисковали идти вперёд большими силами. Такая позиционная борьба с большим количеством фолов и остановок продолжалась на протяжении всего тайма, команды держали темп, атаковали, однако без остроты в завершающей фазе. А развязка наступила в компенсированное время: Марлон Гомес самоотверженно поборолся за мяч в центральном круге, Изаки сыграл слева на Глейкера Мендосу, который в фирменном стиле промчался по флангу к штрафной, сместился к центру и эффектно закрутил мяч в правый угол — 0:1! Это первый мяч венесуэльского вингера за «оранжево-чёрных» в его дебютной игре в Лиге чемпионов.

Быстрый гол соперника и итоговая ничья

Второй тайм начался с бешеного давления в исполнении ПСВ, и уже на 48-й минуте хозяева сумели сравнять счёт: прострельная передача с левого фланга прошла в центр штрафной, откуда Дест с лёта вогнал мяч под правую штангу. «Горняки» отреагировали на пропущенный гол тем, что перехватили инициативу и провели серию собственных опасных атак, заработав несколько стандартов подряд. В одном из них Алиссон угрожал воротам соперника ударом со штрафного — мяч прошёл выше левой девятки. В середине тайма Арда Туран сделал первые замены, выпустив Невертона и Траоре. Тем временем неплохой момент имел Изаки, который убежал по правому флангу к воротам, однако пробил во вратаря. Команды поочерёдно контролировали мяч и строили позиционные атаки, однако оборонительная игра с обеих сторон была почти безошибочной. На 80-й минуте произошёл спорный эпизод: Изаки после толчка в спину упал в чужой штрафной, однако арбитры не решились назначить пенальти. А ещё через несколько минут донетчане могли отличиться во второй раз: Очеретько сбросил мяч на угол вратарской, где Траоре был готов забивать, но его на мгновение опередил Дест. Уже в следующем эпизоде Педро Энрике в затяжной атаке едва не забросил мяч под перекладину. На последней минуте основного времени тренерский штаб украинцев провёл ещё одну двойную замену — в игру вошли Крыськив и Лукас. Однако повлиять на результат они уже не успели.

1:1 — «Шахтёр» открывает свой еврокубковый сезон выездной ничьёй с ПСВ.

Добавим

Следующий матч в Лиге чемпионов УЕФА подопечные Арды Турана проведут 14 октября, когда будут принимать греческий АЕК в Лондоне. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

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