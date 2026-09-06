В НАТО предупреждают, что Европа может не выдержать затяжной войны с РФ — The Guardian
Киев • УНН
Военные планировщики НАТО сомневаются в готовности Европы к войне на истощение с Россией. E5 предлагает усилить координацию обороны.
Военные планировщики, сотрудничающие с НАТО, опасаются, что если начнется война с Россией, Европа не сможет выдержать длительную войну на истощение из-за отсутствия боевой готовности. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что пессимизм отражает обеспокоенность тем, что Россия может победить в так называемой гибридной войне с Европой, ослабляя возможности, доступные военным планировщикам НАТО в случае военного конфликта.
Рост поддержки популистских сил в ведущих военных державах Европы также ставит под угрозу предложения относительно группы из пяти европейских стран, включая Великобританию (Е5 — ред.), взять на себя новую координационную роль, поскольку США готовятся сократить свои обязательства по традиционной обороне Европы
Указывается, что E5 предлагает объединение всех европейских стран со значительным оборонно-промышленным потенциалом и, возможно, впоследствии "включение Украины в контекст перемирия", поскольку Киев сейчас имеет "самую большую и сильную армию в Европе".
Напомним
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путин не стремится нападать на НАТО — Трамп04.09.26, 22:13 • 5628 просмотров