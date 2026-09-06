В НАТО предупреждают, что Европа может не выдержать затяжной войны с РФ — The Guardian

Военные планировщики, сотрудничающие с НАТО, опасаются, что если начнется война с Россией, Европа не сможет выдержать длительную войну на истощение из-за отсутствия боевой готовности. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пессимизм отражает обеспокоенность тем, что Россия может победить в так называемой гибридной войне с Европой, ослабляя возможности, доступные военным планировщикам НАТО в случае военного конфликта.

Рост поддержки популистских сил в ведущих военных державах Европы также ставит под угрозу предложения относительно группы из пяти европейских стран, включая Великобританию (Е5 — ред.), взять на себя новую координационную роль, поскольку США готовятся сократить свои обязательства по традиционной обороне Европы — говорится в статье.

Указывается, что E5 предлагает объединение всех европейских стран со значительным оборонно-промышленным потенциалом и, возможно, впоследствии "включение Украины в контекст перемирия", поскольку Киев сейчас имеет "самую большую и сильную армию в Европе".

Напомним

НАТО впервые провело учения по защите от атомных подводных лодок РФ без участия США.

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