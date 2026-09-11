На саратовському НПЗ зафіксували пожежу на тлі атаки дронів – ASTRA
Київ • УНН
Пожежу на саратовському НПЗ зафіксували вночі 11 вересня на тлі загрози атаки БПЛА. Її причини та зв’язок із дронами не підтверджені.
У ніч проти 11 вересня на саратовському нафтопереробному заводі в росії зафіксували пожежу, причини якої наразі невідомі. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз, пише УНН.
Деталі
Близько 02:00 губернатор саратовської області роман бусаргін заявив про загрозу атаки безпілотників та приведення екстрених служб у повну готовність.
Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення
Що відомо про НПЗ
Згодом OSINT-аналітик ASTRA встановив, що пожежа виникла на території саратовського НПЗ. Водночас наразі немає підтвердження, що займання стало наслідком атаки безпілотників.
саратовський НПЗ працює з 1934 року та з 2013 року входить до структури "роснефти". За даними ASTRA, раніше підприємство зазнавало атак щонайменше 16 разів.
Сили оборони за добу уразили вісім об’єктів інфраструктури рф, зокрема НПЗ та торговий порт - Зеленський10.09.26, 10:28 • 6000 переглядiв