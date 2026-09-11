На саратовському НПЗ зафіксували пожежу на тлі атаки дронів – ASTRA

У ніч проти 11 вересня на саратовському нафтопереробному заводі в росії зафіксували пожежу, причини якої наразі невідомі. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз, пише УНН.

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Близько 02:00 губернатор саратовської області роман бусаргін заявив про загрозу атаки безпілотників та приведення екстрених служб у повну готовність.

Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення – написав бусаргін.

Що відомо про НПЗ

Згодом OSINT-аналітик ASTRA встановив, що пожежа виникла на території саратовського НПЗ. Водночас наразі немає підтвердження, що займання стало наслідком атаки безпілотників.

саратовський НПЗ працює з 1934 року та з 2013 року входить до структури "роснефти". За даними ASTRA, раніше підприємство зазнавало атак щонайменше 16 разів.



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