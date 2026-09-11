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На саратовському НПЗ зафіксували пожежу на тлі атаки дронів – ASTRA

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Пожежу на саратовському НПЗ зафіксували вночі 11 вересня на тлі загрози атаки БПЛА. Її причини та зв’язок із дронами не підтверджені.

На саратовському НПЗ зафіксували пожежу на тлі атаки дронів – ASTRA

У ніч проти 11 вересня на саратовському нафтопереробному заводі в росії зафіксували пожежу, причини якої наразі невідомі. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз, пише УНН.

Деталі

Близько 02:00 губернатор саратовської області роман бусаргін заявив про загрозу атаки безпілотників та приведення екстрених служб у повну готовність.

Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення

– написав бусаргін.

Що відомо про НПЗ

Згодом OSINT-аналітик ASTRA встановив, що пожежа виникла на території саратовського НПЗ. Водночас наразі немає підтвердження, що займання стало наслідком атаки безпілотників.

саратовський НПЗ працює з 1934 року та з 2013 року входить до структури "роснефти". За даними ASTRA, раніше підприємство зазнавало атак щонайменше 16 разів.

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Степан Гафтко

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