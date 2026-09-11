На саратовском НПЗ зафиксировали пожар на фоне атаки дронов — ASTRA

В ночь на 11 сентября на саратовском нефтеперерабатывающем заводе в России зафиксировали пожар, причины которого пока неизвестны. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ, пишет УНН.

Детали

Около 02:00 губернатор Саратовской области роман бусаргин заявил об угрозе атаки беспилотников и приведении экстренных служб в полную готовность.

От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения – написал бусаргин.

Что известно о НПЗ

Позже OSINT-аналитик ASTRA установил, что пожар возник на территории саратовского НПЗ. В то же время пока нет подтверждения, что возгорание стало следствием атаки беспилотников.

саратовский НПЗ работает с 1934 года и с 2013 года входит в структуру "роснефти". По данным ASTRA, ранее предприятие подвергалось атакам как минимум 16 раз.



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